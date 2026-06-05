De la Vaca de la Sangría a los Chiqui Bueyes: en Benavente sigue la fiesta

Música, taller para los más peques y eventos taurinos han completado la tarde del jueves del Toro Enmaromado, antes de dar paso a la noche festiva.

La del jueves es la jornada especial de la peña no oficial No Te Embales que, además de otras iniciativas como el concurso de rana, han cumplido con la edición número 19 de su Vaca de la Sangría. "Humilladora" sorprendió a los espectadores porque en esta ocasión ha sido algo más grande de lo que tiene acostumbrada esta peña a los benaventanos. La vaca recorrió el vallado urbano entre carreras, recortes y demostraciones de habilidad de los participantes y completó un festejo con más de un susto por las embestidas al vallado urbano.

Eva Ponte

Salieron después los novillos de un encierro rápido con recorrido desde el toril a Avenida Donantes de Sangre y vuelta al punto de partida. Varios novillos hicieron el recorrido de regreso solos pero estuvieron bien dirigidos por los pastores y no hubo que temer altercado alguno. Los novillos completaron el recorrido en pocos minutos. Carreras intensas y poco margen para los corredores en un encierro que se resolvió con rapidez.

Primer encierro de novillos. / Eva Ponte

Llegó entonces el turno de los Chiqui Bueyes que se pasearon por el recorrido urbano, con el cuidado de los pastores. La salida de los bueyes pudo celebrarse finalmente en Benavente y la actividad se desarrolló con normalidad en una jornada en la que numerosos asistentes siguieron su paso por las calles del recorrido.

Chiqui Bueyes en las Fiestas del Toro de Benavente / Eva Ponte

Programación para el viernes día 5

En el apartado taurino, la jornada de este viernes arrancará a las 11.00 horas con la suelta del III Toro del Corpus 'Ferroviario', organizada por la Asociación Taurina La Reata, desde la calle San Antón Viejo. Apenas 45 minutos después, a las 11.45 horas, tomarán el relevo los toros de cajón 'Garlito' y 'Artillero', promovidos por la Asociación Taurina Charamandanga.

Vaca de la Sangría de la NTE. / Eva Ponte

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, se celebrará la II Vaca de la Juventud 'Juguetona', organizada por la Asociación No Te Metas, antes del II Encierro de Novillos, previsto para las 20.00 horas con recorrido de ida y vuelta. La programación taurina continuará a las 20.30 horas con los Chiqui Bueyes en el vallado urbano y concluirá a las 21.15 horas con el Toro de Fuego Infantil en la Plaza de la Madera.