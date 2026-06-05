La comida popular del viernes del Toro, pone sabor a las fiestas de Benavente

La cola comenzó a formarse mucho antes de que se sirviera el primer plato. Desde alrededor de la una y media de la tarde, varias decenas de personas aguardaban ya en La Mota para participar en la comida popular incluida en la programación del viernes del Toro Enmaromado. Algunos de los asistentes esperaron cerca de una hora hasta que comenzó el reparto, pasadas las dos y veinte de la tarde.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Benavente y que durante años se ha ido modificando año tras año, ha contado en esta ocasión con la colaboración de la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) que ha sido la encargada de cocinar el plato protagonista, arroz a la zamorana.

Comida popular de las Fiestas del Toro. / Eva Ponte

En total se repartieron 300 raciones acompañadas de pan, sangría, agua o limonada. Muchas personas optaron por quedarse en la zona para degustar el plato mientras sonaba la música de una charanga, mientras que otras acudieron con recipientes para llevarse su ración a casa.

La principal novedad de esta edición ha sido el establecimiento de un precio simbólico para participar en la degustación. La recaudación obtenida se destinará al Congreso Nacional de Toros con Cuerda que Benavente celebrará el próximo año. La comida popular se suma así a otras iniciativas que la ABTE ha puesto en marcha con ese objetivo, entre ellas la campaña de captación de socios y la venta de artículos promocionales como camisetas y calcetines.

Comida popular de las Fiestas del Toro. / Eva Ponte

La música ha seguido acompañando la jornada con la actuación de Dyango en la zona próxima de los foodtrucks, que apenas contó con unos pocos espectadores, y con el recorrido de las charangas por las calles de la ciudad.

La jornada del viernes ha tenido varios puntos de encuentro vecinal. Siguen las atracciones infantiles instaladas en el Camino de Patacorines. El ambiente festivo se ha mantenido por la tarde con más música en directo de la mano de varios tardeos, antes de dar paso a los conciertos Delacueva y Sidecars en la Plaza Mayor, ya previstos para la noche.

Comida popular de las Fiestas del Toro. / E. P.

Este sábado, otro torito

Mientras tanto, la ciudad ya se prepara para la última gran jornada de las fiestas. Este sábado será también la última oportunidad para visitar la exposición de carteles del Toro Enmaromado y el Museo Itinerante de la Federación de Toros con Cuerda en el Centro Cultural Soledad González. Además, dentro del programa de la Diputación de Zamora ‘Déjate llevar por Benavente’, se celebrará una visita guiada con salida desde la Plaza Mayor.

La jornada permitirá también acercarse al torito del alba, Carolisto, en el toril municipal entre las 11.30 y las 13.30 horas, así como recorrer la exposición temporal ‘Toro Enmaromado, muestra y fiesta’, abierta hasta las dos de la tarde en la sala de exposiciones situada junto al propio toril.

Comida popular en La Mota. / Eva Ponte

Ya por la tarde llegará uno de los momentos más esperados. Carolisto saldrá a las 19.30 horas, tras las tres bombas anunciadoras, para recorrer las calles de Benavente. Debido a las obras de la Rúa, el recorrido incluirá el paso por la calle Herreros antes de continuar por el itinerario habitual, con descansos en las argollas de la plaza de La Madera, Plazuela de Los Leones y plaza de Santa Clara antes de llegar al conocido como Matadero. La despedida de las fiestas llegará durante la madrugada con el espectáculo de fuegos artificiales.