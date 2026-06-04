Benavente no baja el ritmo y la animación festiva de las peñas se mezcla con la actividad laboral y de mercados

Las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente afrontan este jueves una de esas jornadas en las que la vida cotidiana de la ciudad y el ambiente festivo conviven como pueden. Desde primera hora de la mañana, las calles del centro han mostrado una imagen habitual de los jueves con puestos de frutas y verduras en el mercado semanal de la Plaza Mayor, la del mercadillo de la ropa en La Vizana, comercios abiertos, repartidores realizando su trabajo y operarios municipales acondicionando distintos espacios de la ciudad.

Ambiente festivo, en el mercado de frutas y verduras de la Plaza Mayor. / E. P.

Todo ello acompañado por el sonido de las charangas, que han vuelto a poner banda sonora a una jornada en la que las peñas han redoblado esfuerzos para mantener la animación también durante el día y por vendedores ambulantes habituales de estas fiestas.

Peña San Isidro, que celebra este año su 50 aniversario. / E. P.

La apuesta por ampliar la programación más allá de los grandes actos festivos ha vuelto a estar presente este año gracias a las iniciativas impulsadas tanto por las peñas oficiales como por la Coordinadora de Peñas, así como peñas no oficiales. Aunque en algunos recorridos la presencia de peñistas ha sido reducida, la música ha recorrido igualmente diferentes rincones de la ciudad.

Animación para la gente mayor

Una de las primeras paradas de la mañana ha sido la realizada por la Peña Garrafón. Acompañada por la charanga Paso_Doble, ha visitado la residencia El Jardín del Corrillo, donde los residentes han podido disfrutar de temas populares. También la Peña Paridón ha llevado la fiesta fuera de sus espacios habituales. Junto a la charanga 69's Band ha acudido al Hogar del Jubilado, en la Cuesta del Hospital, para compartir un momento festivo con los usuarios del centro. Tras estas visitas, tanto Garrafón como Paridón han continuado con los pasacalles por distintas calles de Benavente.

La Peña Garrafón en una residencia de la ciudad. / E. P.

La vertiente más social de la programación ha tenido continuidad con la iniciativa de la Peña Malgrat. La charanga Ni Pa Ti Ni Pa Mí ha amenizado la visita a la sede de la Asociación de Alzhéimer de Benavente y Comarca, en colaboración con la Fundación Intras, antes de sumarse también al recorrido musical por diferentes zonas de la ciudad.

La música ha sido igualmente protagonista en la calle de La Mota, junto al Punto Joven, donde varias peñas han participado en un baile vermú dirigido especialmente a las personas mayores. Peña El Toril, Peña Popeye, Peña Trevinca y Peña Badenes participaron en este jueves con sus respectivas charangas. La actividad ha estado acompañada por reparto de sangría y pastas, una iniciativa en la que han colaborado integrantes de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Peñistas de El Toril con la charanga al paso de empleados municipales trabajando y vecinos haciendo las compras. / E. P.

Otras peñas como San Isidro también han querido aportar su pasacalles con charanga para animar la mañana en la ciudad.

Música para animar la tarde

La programación festiva continua esta tarde con una de las propuestas impulsadas directamente por la Coordinadora de Peñas. La Mota Vieja acogerá el concierto del grupo Haciendo el Indie, una cita dedicada a algunos de los temas más conocidos del indie español y que busca prolongar el ambiente festivo durante toda la jornada.

Voluntarias de la AECC de Benavente han colaborado en el reparto de pastas y sangría en la Mota. / E. P.

Con actividades repartidas entre residencias, asociaciones, calles y plazas, las peñas vuelven a asumir un papel destacado en la animación de la ciudad, llevando la música y la convivencia a distintos puntos de Benavente en una mañana de jueves en la que la rutina y la fiesta han compartido protagonismo.