"América de Vigo", la histórica orquesta gallega, enciende Benavente con el rock

Los músicos y artistas de la orquesta gallega América de Vigo realizaron en la noche del día grande de las Fiestas del Toro Enmaromado un viaje sonoro que llevó a la Plaza Mayor de Benavente desde los clásicos del rock and roll de los años 50 hasta las canciones que han marcado la última década. Tres horas de verbena y rock que permitieron recorrer algunas de las bandas y artistas más influyentes de las últimas décadas.

Sobre el escenario sonaron temas de Elvis Presley o los Blues Brothers, pasando por Van Halen, AC/DC, Metallica o Whitesnake, en una actuación en la que los grandes himnos del rock fueron protagonistas. El repertorio también incluyó canciones de grupos como Rammstein o Muse, completando un recorrido por distintas épocas del género.

Verbena con la orquesta América de Vigo en Benavente. / E. P.

La actuación forma parte de la gira con la que América de Vigo celebra su 50 aniversario. La formación gallega, reconocida por sus espectáculos centrados en grandes éxitos del rock, hizo parada en Benavente y llevó al escenario no solo un espectáculo musical sino también visual.