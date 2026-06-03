"Ganadora" recupera la esencia del torito del alba de Benavente

“Ganadora” ha cumplido. El torito del alba de este miércoles por la mañana en Benavente ha realizado el recorrido completo en 26 minutos. “Ha hecho una gran carrera. Han disfrutado mucho los corredores, pero también los niños que iban acompañados con sus padres, a la distancia necesaria como corresponde”, señaló la alcadesa de Benavente, Beatriz Asensio.

El astado salió un poco más tarde de lo previsto desde el toril y después de las tres bombas anunciadoras. Realizó una carrera rápida con un recorrido inusual por la calle Herreros y dejando caídas sin consecuencias graves, más provocadas por la gente que por el propio torito. “Ha vuelto la esencia de lo que era el torito del lalba cuando éramos nosotros pequeños, es un torito pequeño”, añadió la alcaldesa.

Torito del Alba "Ganadora". / Eva Ponte

El retraso en la salida, sin motivo a reseñar, es también parte de la esencia del festejo, según el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, quien explicó que “no hay un guión establecido. Nunca un corredor va a repetir un toro enmaromado. Es algo que hace todavía aún más especial este tipo de festejo. Como bien dice Bea, volver a ver esas familias. Disfrutar cada uno en su parte. Y siempre respetando la prohibición de los menores, lógicamente. Que siempre estamos muy pendientes de ello. Y bueno, por ver esa alegría, ver la ilusión. Pues es lo que nos da la recompensa a tanto trabajo, a tanto esfuerzo y tantísimas responsabilidades”, señaló Lorenzo.

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Torito del Alba, "Ganadora". / Eva Ponte

La maroma de este torito de la ganadería Ave María llevaba un crespón negro en recuerdo al Manuel Nuevo Rubio aficionado taurino que fallecía en accidente de tráfico el pasado lunes.