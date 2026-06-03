La Asociación de Centros de Transportes de España distingue en su 35 aniversario al exalcalde de Benavente Luciano Huerga

La Asociación Nacional de Centros de Transportes de España (ACTE) ha rendido un homenaje póstumo al que fuera alcalde de Benavente, Luciano Huerga, por su participación activa en el desarrollo logístico del municipio con la puesta en marcha y lanzamiento del Puerta del Noroeste en el Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, uno de los principales encuentros profesionales del sector en Europa.

El reconocimiento, una maqueta de un polígono logístico, ha sido recogido en el acto celebrado este mediodía por el gerente del CTLB, Fernando Pérez Aguado, y se enmarca en el programa conmemorativo del trigésimo quinto aniversario de ACTE y de Europlatforms, la organización europea que agrupa a las principales plataformas logísticas del continente.

Pérez Aguado ha recibido el reconocimiento de manos de Sara Hernández Olmo, Secretaría de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes. Hernández Olmo, es una gran conocedora del Puerta del Noroeste porque en su día, ajena al cargo que ostenta, redactó el estudio de viabilidad que hizo posible la puesta en marcha del polígono logístico. La secretaria, que conoció y trató a Huerga, hizo entrega del reconocimiento póstumo al gerente del CTLB de forma emocionada.

Otro reconocimiento para el CTLB

La ACTE ha decidido incluir este homenaje dentro de los actos centrales de su 35 aniversario, en los que se reconocerá la labor de 18 personas vinculadas al sector logístico en España, cuatro de ellas a título póstumo, entre las que figura Luciano Huerga, fallecido en 2023.

El homenaje a Huerga responde, de forma estricta y documentada, a su presencia constante en el Salón Internacional de Logística durante su etapa como alcalde y a su labor para impulsar el polígono logístico Puerta del Noroeste.

Fernando Pérez Aguado, Sara Hernández, el tamién galardonado Javier Pérez, y el presidente de ACTE, Ramón Vázquez, en el stand benaventano del Puerta del Noroeste. / Cedida

En el mismo marco conmemorativo del 35 aniversario, ACTE ha incluido también un galardón para Javier López Pontejo, jefe de Operaciones del Centro de Transportes y Logística de Benavente.