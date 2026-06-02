Un taller teatral pionero lleva a escena testimonios reales de violencia de género en Pobladura del Valle

Compartir con los participantes las herramientas necesarias de creación para seguir generando cultura desde el mismo corazón del pueblo es el objetivo que persigue la iniciativa llevada a cabo en Pobladura del Valle en la que han participado quince vecinas.

El actor asturiano Senén Valera, recientemente proclamado Mister International Asturias, ha sido el encargado de desarrollar un proyecto totalmente innovador, no sólo en este pueblo de la comarca benaventana sino en toda la comunidad de Castilla y León y que ha organizado en las Antiguas Escuelas el Ayuntamiento de la localidad.

Gracias al programa “Pacto de Estado contra la violencia de género” del Ministerio de Igualdad, el Ayuntamiento ha acercado este taller intensivo de la compañía de teatro profesional “La Northa” en el que intervinieron como docentes María Burgos, directora de la Escuela Municipal de Teatro de Burgos, y Pedro Fernández, actor y director asturiano.

Obra de teatro, en Pobladura del Valle / C. B.

Durante tres días, quince vecinas de diferentes edades y residentes en Pobladura del Valle han recibido contenido profesional de dirección escénica, creación y composición visual, interpretación y técnica vocal, para llevar a escena testimonios basados en hechos reales que rodean a la violencia de género.

Estos testimonios se han presentado en una pequeña pieza de 50 minutos de duración, “Memoria”, en la que las vecinas han encarnado las memorias de diferentes mujeres a lo largo de las épocas.

Taller de teatro en Pobladura del Valle. / C. B.

“Queríamos hacer una pieza teatral con el pueblo y para el pueblo. Aquí hay una enorme pasión por el teatro, a la gente le gusta. Pero nunca han tenido acceso a herramientas escénicas”, explica el director de la compañía.

La obra contó con gran aceptación de público y no faltaron las ovaciones al buen hacer de los actores que invita a que la obra continúe representándose en otros lugares.