Sustos y muchas risas, con el "Humor Amarillo" de la NTE en las Fiestas del Toro de Benavente

Eva Ponte

El Humor Amarillo ha vuelto a ser uno de los actos más divertidos de esta jornada de martes, de las Fiestas del Toro Enmaromado. Organizada por la peña no oficial NTE (No Te Embales), que este año celebra su 30 aniversario, la actividad reunió en la Plaza de Toros a numerosos espectadores dispuestos a disfrutar de una tarde marcada por las risas, las caídas y los desafíos más disparatados.

La cita, que comenzó tras el recibimiento del toro y el torito enmaromado ha contado con la participación de ocho peñas oficiales del festejo: Malgrat, Popeye, Badenes, Trevinca, El Toril, San Isidro, Garrafón y La Argolla y de la asociación taurina Gente del Toro. Todas ellas se enfrentaron a un recorrido de cinco pruebas diseñadas para poner a prueba el equilibrio, la coordinación, la agilidad y, sobre todo, el sentido del humor de los participantes. Finalmente la Peña Popeye se hizo vencedor de las pruebas en una disputada final con Garrafón.

Humor Amarillo de la Peña NTE. / Eva Ponte

La animación corrió a cargo de Adrianín, encargado de mantener el ambiente festivo durante toda la tarde y de implicar tanto a peñistas como al público desde la megafonía.

La competición arrancó con “Manos Locas”, una prueba en la que los representantes de cada peña, introducidos dentro de una gigantesca mano hinchable, debían recorrer el ruedo en busca de los resultados correctos de distintas operaciones matemáticas anunciadas por la organización.

Humor Amarillo de la Peña NTE. / Eva Ponte

Después llegó una de las pruebas más esperadas y emblemáticas de la NTE, “La Muralla de Tankredos”. Los participantes tuvieron que mantenerse sobre los tradicionales tancredos mientras trataban de resistir las acometidas de una vaca. La prueba se desarrolló en varias fases y volvió a dejar algunas de las imágenes más espectaculares y divertidas de la jornada. También se dieron varios sustos entre los participantes.

La tercera propuesta, “Los Aguadoles de Shanghai”, trasladó la acción al centro de la plaza con cubos, canalones y jarras agujereadas. Los equipos tuvieron que transportar agua hasta sus recipientes sorteando trampas y coordinándose para conseguir la mayor cantidad posible.

Humor Amarillo de la Peña NTE. / Eva Ponte

Las dos grandes novedades de esta edición llegaron en la recta final. En “El Templo de las Letras”, también con la presencia de una vaca en la plaza, los concursantes debían avanzar de rodillas hasta una piscina central para rescatar letras y formar correctamente la palabra “FINAL”, respetando además el orden establecido.

El desenlace llegó con “El Balancín de la Muelte”, una nueva prueba que puso el broche a una tarde de competición desenfadada en la que el equilibrio fue el gran protagonista.

Humor Amarillo de la Peña NTE. / Eva Ponte

Tres décadas después de su nacimiento, la peña NTE volvió a demostrar que es posible unir a peñas oficiales, no oficiales y otras asociaciones taurinas en torno al programa festivo benaventano.