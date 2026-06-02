La PAU comienza en Benavente en plenas fiestas del Toro Enmaromado

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 comenzó esta mañana en el IES León Felipe de Benavente con un calendario que se extiende del 2 al 4 de junio y del 30 de junio al 2 de julio en segunda convocatoria. En total, 135 estudiantes procedentes del IES Los Valles de Camarzana de Tera, el IES Tierra de Campos de Villalpando, el IES Los Sauces y el propio León Felipe se enfrentan a los exámenes que determinarán su futuro académico.

La primera jornada ha incluido las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía, seguidas por asignaturas específicas como Química, Geografía y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II. El horario oficial ha comenzado a las 8.30 y se prolongará hasta las 20:00 horas, con franjas reservadas para incompatibilidades entre materias.

Mañana miércoles 3 de junio, día grande del Toro Enmaromado, los alumnos se examinan de Inglés e Historia de España, mientras que por la tarde tendrán lugar las pruebas de Física, Historia de la Música y la Danza y Diseño de Modelos de Negocio. La coincidencia entre las celebraciones y los exámenes convierte esta edición en una de las más complejas para los estudiantes benaventanos, que suman 115 participantes en el centro local.

Dispositivos electrónicos prohibidos

El jueves se reserva para materias como Matemáticas II, Latín II, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales, además de las pruebas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Artes Escénicas II. Las sesiones de tarde se destinan a resolver incompatibilidades de horario, según las indicaciones del tribunal.

La normativa del centro prohíbe de forma absoluta el uso de móviles y dispositivos electrónicos durante las pruebas. Su utilización implica expulsión inmediata y una calificación de cero en el examen correspondiente. El IES León Felipe ha reforzado la vigilancia para garantizar el cumplimiento de estas medidas y preservar la integridad del proceso.

Aspecto de una de las aulas para la PAU 2026 esta mañana en el IES León Felipe. / J. A. G.

El calendario oficial advierte que, en caso de coincidencia de horarios, el alumnado deberá presentarse primero a la materia que figure en el horario principal y realizar la segunda en el periodo reservado para incompatibilidades, siguiendo las instrucciones del tribunal. Con las fiestas en pleno auge y los exámenes en marcha, Benavente vive una semana de máxima tensión académica y celebración popular.