IU Benavente reclama unas fiestas libres de agresiones machistas

Izquierda Unida de Benavente ha difundido un comunicado en el que reivindica unas fiestas del Toro Enmaromado basadas en la convivencia, subrayando que estos días deben permitir que la ciudadanía disfrute de un ambiente festivo sin riesgos ni discriminaciones.

La formación recuerda que las celebraciones “han de ser momentos para que los vecinos/as disfruten de un ambiente festivo, para disfrutar en familia o con amistades”, independientemente de la valoración que se tenga sobre la organización o las actividades programadas.

El documento incide en la necesidad de que ninguna Mujer tema desplazarse sola durante las fiestas por miedo a sufrir “una agresión del tipo que sea”, señalando que el disfrute no puede quedar restringido “solo para una parte de la población” mientras otra se siente intimidada.

Participación plena

IU sostiene que todas las mujeres deben poder participar plenamente en las celebraciones, tanto si acuden solas como acompañadas, sin que exista ningún condicionante que limite su presencia en los espacios festivos.

La organización reclama al Ayuntamiento de Benavente que refuerce su compromiso en la lucha contra la violencia machista y que adopte los mecanismos necesarios para erradicar un problema que, según el comunicado, “lastra la convivencia social” y continúa provocando agresiones sexuales y pérdidas de vidas. IU subraya que la prevención y la actuación institucional son esenciales para garantizar un entorno seguro durante unas fiestas que congregan a miles de personas.

El texto concluye anunciando que Izquierda Unida se suma al lema utilizado en otras ciudades para visibilizar el rechazo a las agresiones machistas, reivindicando que ese mensaje sea también el grito de Benavente: “NO ES NO”.