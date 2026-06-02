Soldados y centuriones, realidad virtual y DefConDos: así será Camarzius Fest MMXXVI en Camarzana de Tera

En un contexto dominado por grandes macroeventos musicales y giras convertidas en fenómenos de masas, Camarzius Fest MMXXVI reivindica lo pequeño como valor central de su propuesta. Los días 7 , 8 y 9 de agosto de 2026, Camarzana de Tera volverá a convertirse en punto de encuentro cultural en torno a la Villa Romana de Orpheus, que actúa como origen simbólico y patrimonial del festival. La propuesta “crece sin renunciar a la cercanía, apostando por la sostenibilidad y profundamente ligada al pueblo que la acoge y sus tradiciones”, con la villa romana del siglo IV como escenario de referencia.

La organización del festival subraya que “vivimos un momento en el que la música en directo mueve grandes fenómenos de masas, estadios llenos y giras convertidas en acontecimientos globales”, pero recuerda que aún se apuesta por “espacios sostenibles que apuestan por algo más que la música, lugares donde gana lo pequeño”.

El festival se define como una cita que defiende lo humano y se sitúa explícitamente “frente al macroevento”, al margen de “la lógica del espectáculo masivo” y destaca que, en este formato, “el impacto no se mide en aforo, sino en lo que se activa alrededor: empresas, instituciones, asociaciones, fundaciones, vecinos, artistas, emprendedores y visitantes que disfrutan del territorio de forma honesta y sin artificios”, poniendo el foco en la huella que deja en el territorio más que en la cantidad de asistentes.

De la edición de 2025 al programa de este verano

Tras una edición 2025 que consolidó el festival como “una cita singular de cultura, patrimonio y comunidad rural”, la tercera edición aspira a dar “otro salto estratégico”. El objetivo declarado es “convertir un evento de fin de semana en una plataforma de activación territorial donde conviven; patrimonio romano, nuevas tecnologías, emprendimiento, gastronomía…”, ampliando el alcance más allá de la programación estrictamente musical y reforzando su papel como espacio de dinamización rural, señala la organización.

El programa de la tercera edición incluye recreaciones históricas en la ribera del río Tera, con reproducciones romanas y, como novedad, lucha de gladiadores en directo. Estas actividades estarán a cargo de profesionales especializados en grandes eventos nacionales de temática romana, con el objetivo de acercar al público a la vida cotidiana y al imaginario del mundo clásico vinculado a la Villa Romana de Orpheus.

Romanos en la edición de Camarzius Fest 2025. / Cedida

La tecnología tendrá un papel central a través de experiencias de realidad virtual que recrean la vida en la Roma que dio origen a la villa. El comunicado detalla que se utilizarán gafas de realidad virtual para que los asistentes puedan sumergirse en escenas históricas, reforzando el vínculo entre patrimonio romano e innovación responsable, uno de los ejes principales del festival.

El emprendimiento rural y la inteligencia artificial se integran en la programación mediante el lanzamiento de una plataforma para emprendedores que quieran generar impacto en el mundo rural, impulsada por un acuerdo con la Fundación Caja Rural. Esta línea incluye una charla sobre inteligencia artificial y la presentación del proyecto ganador del concurso ImpulsaRural, cuya participación se articula a través de la web oficial del programa ( www.impulsarural.es ), según recoge la nota.

Imagen del festival en 2025. / Cedida

La gastronomía se presenta como parte del patrimonio con una cata especial dirigida por uno de los mejores sumilleres de España, de acuerdo con la información facilitada. Esta actividad contará con la colaboración del PanFest, que aportará “panes de la tierra”, integrando productos locales y reforzando el eje de gastronomía y cultura popular dentro del festival.

La música mantiene un peso relevante con una fuerte presencia de artistas de Castilla y León, especialmente de bandas zamoranas como Huckleberry, El Último Tornillo, Los Osos de Velilla, Sin Control, Álvaro de la Mano y los Maniatikos. Como cabeza de cartel, Camarzana de Tera se suma a la gira de DefConDos, acompañados por Break the Senses, banda ganadora del Mad Cool Talent 2026, y el cierre de la noche del sábado correrá a cargo de Jaleo y Mendel, según detalla el programa.

Una app del festival

La organización ha desarrollado una app específica del festival, Camarzius, que canalizará tanto la participación en el concurso de emprendimiento ImpulsaRural como el seguimiento de todas las actividades. La aplicación está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play, y se presenta como herramienta central para consultar la agenda, inscribirse en iniciativas y mantenerse informado sobre la programación.

Camarzius Fest está promovido por Icarus Holistic Services S.L. y cuenta con el apoyo de un grupo de empresas, de la Fundación Científica Caja Rural y de instituciones como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Camarzana de Tera. El comunicado subraya que “todas las entidades y personas que colaboran comparten una visión: los pueblos no son escenarios secundarios”, y pone como ejemplo que “hoy una emprendedora en un pueblo de Castilla y León puede tener clientes en cinco países, trabajar con inteligencia artificial y construir un negocio que hace veinte años sólo era posible en una provincia”.

La organización insiste en que el festival busca legado y no crecimiento “a cualquier precio”. En la nota se afirma que “Camarzius no busca crecer a cualquier precio. Busca legado. Con una experiencia accesible, sostenible y útil para el territorio que la sostiene. Un festival con alma de pueblo y memoria romana que apuesta por el futuro”, reforzando la idea de continuidad y de impacto duradero en la comunidad local.