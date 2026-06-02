Fallece un benaventano de 40 años tras volcar su vehículo en la A‑6 a la altura de Rueda

Un accidente ocurrido ayer, 1 de junio, en el kilómetro 168 de la A‑6, en sentido A Coruña y dentro del término municipal de Rueda (Valladolid), se saldó con el fallecimiento de un benaventano de unos 40 años de edad, Manuel Nuevo Rubio. El siniestro fue comunicado al Centro de Emergencias Castilla y León 1‑1‑2 mediante una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo que había dado varias vueltas de campana.

El aviso recibido por el 1‑1‑2 informaba de que en el vehículo viajaban dos ocupantes, uno de ellos atrapado e inconsciente en el interior tras el vuelco. La sala de operaciones activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias – Sacyl.

Los servicios sanitarios, entre ellos una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, se trasladaron al lugar del siniestro. A su llegada, el personal médico confirmó el fallecimiento del herido que permanecía atrapado en el interior del turismo.

Excarcelación

Los bomberos de la Diputación de Valladolid trabajaron en la excarcelación del ocupante, mientras la Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo de la regulación del tráfico y de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

El fallecido es hijo del exentrenador del CD Benavente y exconcejal del Partido Popular, Miguel Ángel Nuevo, y de la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Alzheimer, Asunción Rubio.