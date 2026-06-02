J. A. Gil

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Benavente recibe a Glorificado, como una lechuga tras viajar 714 kilómetros

Glorificado, el Toro Enmaromado de 2026, ya vela armas en Benavente. Desde "Las Zorreras", en Medina Sidonia (Cádiz) hasta la ciudad hay 714 kilómetros. El "cebadita" ha recorrido la Ruta de la Plata con un sol de justicia a tiempo de entrar en Maragatos a las seis de la tarde, donde las peñas le aguardaban. Ha recorrido luego el centro hasta llegar al Toril, donde el camión que lo transportaba, ni siquiera ha entrado dentro por completo. Así ha sido desenjaulado este Glorificado, a lo que se vé, con gran pericia. Los bravos suelen perder peso en los viajes, pero el Cebada Gago, que debuta mañana en las calles benaventana, reposa en el toril más tranquilo, orondo y fresco que una lechuga.