Benavente recibe a Glorificado, fresco como una lechuga tras viajar 714 kilómetros con temperaturas "superagradables"

Glorificado, el Toro Enmaromado de 2026, ya vela armas en Benavente. Desde "Las Zorreras", en Medina Sidonia (Cádiz) hasta la ciudad hay 714 kilómetros. El "cebadita" ha recorrido la Ruta de la Plata al parecer con una temperatura "superagradable" y a tiempo de entrar en Maragatos a las seis de la tarde, casi con puntualidad británica, donde las peñas le aguardaban.

Ha recorrido luego el centro de Benavente hasta llegar al Toril, donde el camión que lo transportaba, y en el que viajaba como copiloto la alcaldesa, Beatriz Asensio, saludando al respetable, ni siquiera entró por completo dentro de la instalación, en la que se hicieron obras hace semanas para facilitar el desenjaule.

Glorificado ha debido desembarcar, a lo que se ve, con gran pericia propia y de los participantes en la tarea. Los enmaromados suelen perder peso en los viajes, especialmente en los largos como este, pero sorprendentemente, el Cebada Gago, que debuta mañana en las calles benaventanas a las siete y media de la tarde, reposa en el toril más cómodo, orondo y fresco que una lechuga.

"Tranquilito"

Asensio ha visto al animal "tranquilito", según ha explicado en el interior de las instalaciones del toril. Ha explicado que ha estado en contacto permanente con quienes acompañaron al toro, aunque no pudo desplazarse por sus obligaciones en Benavente. Asensio ha dicho que afronta la jornada previa “nerviosa”, pero con “muchas expectativas” puestas en Glorificado.

La alcaldesa ha agradecido de forma expresa el trabajo realizado por el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, del que ha dicho que “ya más no ha podido hacer porque ha hecho mucho”, destacando que gracias a esa labor el Toro se encuentra en Benavente para su salida mañana miércoles.

El Torito del Alba, "Ganadora", en el toril. / A. B.

El edil ha explicado que ha estado presente en la ganadería supervisando todo el proceso. Ha señalado que el embarque se desarrolló con normalidad y que lo más importante para el Ayuntamiento era que el animal sufriera “las mínimas alteraciones posibles” durante el traslado.

Lorenzo ha dicho que la temperatura del viaje fue “superagradable”, lo que ha contribuido a que el trayecto, aunque “cansado y un poco duro”, se completara con garantías, manteniendo la esperanza y la ilusión depositadas en el toro para su salida por las calles de Benavente.

El concejal insistió en que el objetivo es que Glorificado pueda cumplir con el rito y la tradición del Toro Enmaromado, y que toda la ciudad pueda disfrutar del recorrido, que comenzará mañana a las 19.30 horas.

Preguntado por las recomendaciones a los corredores, Lorenzo, que aseguró que necesitaría horas para inculcar los criterios de la lidia, advirtió sobre la importancia de respetar las salidas, señalando que en los últimos años se ha observado que demasiada gente se sitúa en la parte derecha del inicio del recorrido, lo que provocó dos salidas perjudiciales para el animal el año pasado. Un extremo sobre el que no descarta, aventuró, tomar medidas si se repite la situación

Recomendaciones del concejal

El concejal recordó que el toro debe disponer de distancia, del mismo modo que un torero la concede en la plaza, y que en la calle la lidia exige permitir que el animal marque su propio ritmo a lo largo del recorrido.

Lorenzo ha pedido también que los corredores no se metan encima del toro y que afronten el encierro con preparación física, psíquica y mental, recordando que se trata de un acto con momentos inevitables de tensión y peligro.

Llegada del camión a Maragatos, a la seis de la tarde. Le esperaban las peñas, que le han hecho el pasillo. / J. A. G.

Sobre el cambio de recorrido por la calle Herreros al estar la Rúa en obras, ha afirmado que no pudo avisar antes porque dependían de la confirmación de la Junta y de los seguros, y que, aunque les hubiera gustado disponer de más margen, las obligaciones administrativas marcaron los tiempos.

Lorenzo insistió en la importancia de que el animal no vea su reflejo antes de tiempo (en referencia a los escaparates y ventanas), algo que considera fundamental, y pidió tranquilidad y cumplimiento estricto de los bandos municipales, especialmente en relación con los portales abiertos y el nuevo tramo del recorrido.

El camión con Glorificado y Ganadora en el toril. El vehículo no llegó a entrar completamete en el interior. / J. A. G.

También ha admitido que cualquier modificación del trazado implica peligro, tanto para los corredores como para el propio toro, y reiteró que la distancia y el ritmo del animal deben ser respetados para evitar tirones bruscos y otras situaciones que puedan perjudicarlo.

Lorenzo ha reiterado que el toro es el auténtico protagonista, que se le cuida y se le mima, y que los corredores “se juegan la vida por él”, destacando además que Benavente cuenta con “los mejores corredores”.

A las puertas del toril, como todos los años, una cola de benaventanos aguardaba a que se abrieran las instalaciones para poder ver a Glorificado, el morlaco de Cebada Gago que mañana protagonizará el Día Grande de las fiestas.