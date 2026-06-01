La Romería de la Trinidad, una tradición que sigue reuniendo a Camarzana de Tera 300 años después

La festividad de la Trinidad vuelve a reunir estos días a vecinos y visitantes en Camarzana de Tera alrededor de una de las celebraciones más arraigadas de la localidad. Una cita que va mucho más allá de la romería y que cada año congrega a varias generaciones en torno a la ermita del Padre Eterno, escenario principal de unas jornadas marcadas por la devoción y la convivencia.

Los actos comenzaron el pasado sábado con el traslado del Padre Eterno hasta su ermita, seguido de la tradicional merienda campestre. El domingo, la celebración continuó con la misa solemne en honor a la Santísima Trinidad y, por la tarde, el baile popular y el sorteo de roscas. Hoy lunes, la programación concluye con la misa en recuerdo de los difuntos y el tradicional Convite de las Avellanas, en el que tiene lugar el relevo de la mayordomía.

Fiestas de la Trinidad en Camarzana de Tera. / E. P.

La historia de esta celebración se remonta mucho más atrás. Según recuerda un vecino de la localidad, "la Festividad de la Trinidad en Camarzana es algo más que una romería que reúne a todo un pueblo alrededor de una ermita que aloja al Padre Eterno". El ciclo festivo comienza cada año el 1 de mayo con el retorno de la imagen de la Trinidad a la iglesia parroquial y se prolonga hasta el primer domingo después de Pentecostés.

La ermita se encuentra en un entorno natural rodeado de fresnos, salgueras, pequeñas lagunas y el arroyo del Regato. Allí se reúnen cientos de personas para participar en los actos religiosos y compartir el tradicional queso, pan y vino que ofrece la cofradía a todos los asistentes.

Fiestas de la Trinidad en Camarzana de Tera. / Eva Ponte

La celebración también está ligada a los recuerdos de quienes crecieron en el pueblo. "Todos los años a los inicios de la primavera cientos de personas vuelven a recordar estampas de su niñez", con la presencia de María, de Santa Marta de Tera, repartiendo chucherías y frutos secos entre los más pequeños, o los pasodobles interpretados por pequeñas orquestas llegadas desde localidades como Cabañas de Tera o Abraveses.

La música y el baile han sido siempre protagonistas de la fiesta. Bajo la sombra de un fresno centenario, generaciones de vecinos compartieron largas tardes de baile. Tampoco faltaban los juegos tradicionales. Precisamente este domingo se celebró una partida de calva organizada por Nardi, en la que participaron jugadores procedentes de Ayoo de Vidriales, Fuente Encalada y Villageriz.

Fiestas de la Trinidad en Camarzana de Tera. / Eva Ponte

Junto a las actividades populares, la celebración mantiene vivas manifestaciones religiosas y culturales transmitidas durante décadas. En la ermita y en la iglesia siguen escuchándose el Himno y el Canto del Ramo. Según relatan Luci y Milagros, hijas de Lucía, fue esta vecina quien introdujo este último canto hace aproximadamente noventa años tras desplazarse a caballo hasta Santibáñez de Tera para conocerlo.

El lunes de la Trinidad tiene como protagonista una de las costumbres más singulares de la celebración. El Convite de las Avellanas reúne a vecinos y cofrades en torno a una ceremonia en la que el sonido de las avellanas al romperse sobre una mesa de madera forma parte inseparable del ritual. Durante el acto se produce además el cambio de cetro de la mayordomía.

Fiestas de la Trinidad en Camarzana de Tera. / Eva Ponte

Este año la responsabilidad recaerá en Anabel Barrón, que asumirá el cargo durante los próximos doce meses. Con este relevo se cerrará un nuevo ciclo de una tradición que, según recuerdan los vecinos, se viene repitiendo desde hace más de tres siglos, concretamente desde 1692.