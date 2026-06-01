La Junta impulsa el relevo generacional taurino con el VII Circuito de Novilladas: calendario previsto

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, ha participado hoy en Benavente, Zamora, en la presentación del Circuito de Novilladas de Castilla y León, integrado en la Liga Nacional de Novilladas, que llega este año a su séptima convocatoria y que se celebrará entre el 14 de junio y el 2 de agosto.

En el acto de presentación, que ha sido conducido por el periodista taurino Carlos Martín Santoyo, han participado también la alcaldesa de la localidad, Beatriz Asensio y el director general de la Fundación Toro de Lidia, Borja Cardelús. Mientras que el triunfador del circuito en 2025, Julio Norte, que no pudo estar en esta cita dedicó un vídeo a los novilleros participantes.

Novilleros participantes, con autoridades. / Eva Ponte

El consejero ha recordado que la celebración del Circuito de Novilladas se enmarca dentro del objetivo de la Junta de Castilla y León de promocionar y difundir la tauromaquia como patrimonio cultural de los castellanos y leoneses, así como de impulsar la continuidad de la fiesta a través del apoyo a los jóvenes aspirantes a profesionales taurinos, especialmente a aquellos oriundos de la comunidad. Con el fin de que la tauromaquia siga siendo una manifestación cultural secular, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes lleva a cabo acciones encaminadas a su promoción, protección, ilustración, estudio y difusión.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, durante su discurso en Benavente. / Eva Ponte

Santonja comenzó su discurso poniendo en valor la tradición taurina de Benavente. "Tenéis que estar orgullosos de vuestra ciudad. De los festejos taurinos de Benavente hay ya noticias en el siglo XV en San Juan y la Virgen de Agosto. Ya documentado, el toro enmaromado en el siglo XVI. Benavente tiene una realidad porque esa tradición sigue viva. Tienen también leyenda, a mí me gusta la de la Condesa viuda. Realidad, leyenda e historia. Todo eso hay en Benavente", señaló.

La Liga Nacional de Novilladas fomenta e impulsa las carreras de los jóvenes profesionales de la comunidad, permitiéndoles participar tanto en las novilladas que se celebran en el propio territorio como también fuera de la comunidad, en el resto de los circuitos que conforman la Liga Nacional. Santonja se dirigió a los novilleros del circuito de esta edición y les recordó que "os incorporáis a un circuito muy exigente. Ahí están los resultados. Julio Norte en una novillada muy exigente en Madrid ha sido impresionante. Tiene mucha facilidad para llegar al tendido. Sabe cantar al toreo".

Momento del sorteo del Concurso de Novilladas. / Eva Ponte

Estas acciones suponen una innovación en la industria del toro y un modelo con sus propias señas de identidad. Además, el circuito de novilladas cuenta con unas normas claras de acceso y participación basadas únicamente en los méritos de unos participantes, quienes estarán sujetos a la normativa taurina vigente.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, señaló en su discurso que "para nuestra ciudad es un verdadero honor acoger este acto, que Benavente ha sido elegida para presentar una iniciativa de referencia dentro de la Tauromaquia y que no es casualidad, es el reconocimiento a una tierra que vive y respeta sus tradiciones, que apuesta por la cultura en todas sus expresiones y que trabaja para ser el punto de encuentro de este tipo de eventos. Este acto nos permite proyectarnos más allá de nuestras fronteras, generar actividad, atraer visitantes y reforzar nuestra posición como un municipio dinámico, comprometido con la cultura y con las tradiciones que forman parte de nuestra identidad", señaó y añadió que "este logro no habría sido posible sin el trabajo y la implicación de muchas personas, por eso quiero expresar mi agradecimiento especial al concejal Alberto Lorenzo, cuyo esfuerzo, dedicación y capacidad de gestión ha sido fundamental para que hoy podamos celebrar esta presentación en nuestra ciudad".

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, durante su discurso. / Eva Ponte

El formato y calendario

El séptimo circuito de novilladas consta de seis novilladas con picadores y un tentadero clasificatorio que se celebrarán en plazas de toros de Castilla y León y en las que intervendrán los novilleros más punteros de la comunidad. El objetivo es dar visibilidad y oportunidades a aspirantes con demostradas condiciones para esta profesión y favorecer su evolución. Tomarán parte un total de seis novilleros de Castilla y León.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes a su llegada a Benavente. / Eva Ponte

El calendario previsto para este año y las localidades de Castilla y León que albergarán las novilladas son:

Fase clasificatoria

14 de junio. Alba de Tormes (Salamanca), novillos de Antonio Palla o Raso de Portillo. Novilleros: Jorge Oliva y Raquel Martín

20 de junio. Almazán (Soria), novillos de Castillejo de Huebra. Novilleros: Ruiz de Velasco y Salvador Herrero

28 de junio. El Tiemblo (Ávila), novillos de Antonio Palla o Raso de Portillo. Novilleros: Álvaro Rojo y Emilio García Torres

Semifinales

11 de julio. Benavente (Zamora), novillos de Andony Recagorri. Dos semifinalistas

25 julio. Roa de Duero (Burgos), novillos de La Campana. Dos semifinalistas

Final