Benavente expone imágenes que cuentan casi 70 años del Toro Enmaromado, a través de carteles

Benavente ha inaugurado este lunes la Exposición de Carteles del Toro Enmaromado que acoge la sala de exposiciones del Centro Cultural Soledad González. También en otras salas de la planta noble se muestra el Museo Itinerante de la Federación Nacional de Toros con cuerda.

La exposición de carteles acoge un total de 69 piezas de distintos años que se han logrado recuperar y que está teniendo gran acogida. “Es una exposición muy bonita e invito a todo el mundo que acuda a verla porque es historia viva de nuestra ciudad. También se puede ver esa evolución artística en los propios carteles. Así que os invito por supuesto a todos, a la comarca incluida que siempre lo añadimos, para que puedan visitarla”, señaló la alcaldesa, Beatriz Asensio.

La alcaldesa de Benavente y el concejal de Fiestas, con algunos de los carteles expuestos. / E. P.

La primer edil estuvo acompañada por el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, quien hizo hincapié que en la muestra se contemplan carteles desde el año 1957. Sabemos que hay muchos más carteles. Hubo una época que compartíamos cartel junto con las peñas, incluso la Diputación, que bueno, poco a poco vamos creciendo. Es algo muy digno de visitar y ver cómo han ido evolucionando desde los métodos, desde la manera de poder plasmar nuestra fiesta”.

Varias maromas expuestas por la Federación Nacional de Toros con Cuerda, en Benavente. / E. P.

Lorenzo señaló también que estas dos exposiciones están “a la altura de la ciudad y llenando un programa cultural que es importante. No solo hay música, no solo hay toros, hay mucho más y nuestra apuesta importante”.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Toros con Cuerda, Roberto Fernández, incidió en que el museo itinerante llega a Benavente, “después de diez años y completamente actualizado con paneles explicativos donde se puede ver la tradición de cada una de las localidades que participan, con toros con cuerda, con sus maromas, utensilios y que lo puede disfrutar la gente”.