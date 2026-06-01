Arranca la semana de Glorificado

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, abrió ayer las Fiestas del Toro Enmaromado 2026 pregonándolas como "las mejores fiestas del mundo", una proclama que enmarcó en el compromiso municipal de seguir trabajando para lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, según anunció.

Asensio inició su intervención subrayando el carácter especial de la Semana Grande y la unión de vecinos y peñistas en torno a una tradición que vinculó a los conceptos de memoria, ilusión y orgullo. Destacó que el Toro Enmaromado es una fiesta que se transmite desde la infancia y que permanece arraigada generación tras generación y dedicó un recuerdo a todas aquellas personas que no pueden acompañar a la ciudad en estas fechas, mencionando a vecinos , peñistas y familiares fallecidos o ausentes.

Peñistas con bengalas de colores tras la inauguración de las fiestas. | J. A. G.

La del chupinazo es en la plaza la tarde de las Peñas del Toro Enmaromado, pero el respetable estuvo abanto al principio, frío, enfrascado en lo suyo y distraído, y solo pareció conectar con el pregón cuando Asensio lanzó los primeras vivas a la ciudad y al Toro Enmaromado.

La alcaldesa tributó entonces un homenaje a Paula, una joven de la Peña Los Compadres que en 2015 cumplía 8 años y fue mencionada entonces en el chupinazo. Asensio recordó que hoy cumple 19 años y la presentó como símbolo de la continuidad generacional del Toro Enmaromado y de la implicación de los más jóvenes en la fiesta.

Una bola hinchable volteada por el público durante el chupinazo. | J. A. G.

La regidora anunció a renglón seguido la recuperación de los chiquibueyes, una actividad infantil que la Junta había anulado hace unos días por cuestiones relacionadas con las guías de traslado. Asensio confirmó que finalmente podrán celebrarse y los situó como un elemento esencial para acercar la tradición a los más pequeños, niños y niñas, a los que colocó en la toma del relevo de la tradición.

Durante su intervención, Asensio ofreció al público el Premio de la Tauromaquia de Castilla y León, recientemente concedido a Benavente, un reconocimiento colectivo dirigido a toda la ciudad, a las peñas y a los benaventanos que han contribuido a engrandecer la fiesta a lo largo de los años, dijo, y junto al concejal de Fiestas exhibió la placas del galardón regional.

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Asensio pidió también vivir las fiestas con respeto, responsabilidad, diversión y alegría, e insitiós en que Benavente es símbolo de tauromaquia y tradición. El acto concluyó con el encendido de la mecha del chupinazo. Arrancó así la semana Glorificado, un astado de la ganadería de Cebada Gago, que debuta en las calles benaventanas este miércoles. n