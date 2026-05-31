"Tororo" impone su estilo clásico en los recortes de Benavente

El recortador de Morales del Vino, Sergio García “Tororo”, se impuso esta tarde en la primera eliminatoria del IX Campeonato de Cortes de Castilla y León tras colarse en la final como mejor segundo recortador de los veinte que compitieron durante la tarde en cuatro grupos. La Plaza de Toros de Benavente se llenó para ver la liza de los recortadores con cinco seis novillos de La Campana.

El coso benaventano reunió a veinte recortadores distribuidos en cuatro grupos, cada uno enfrentado a un toro con tres intervenciones por participante, en una tarde de técnica y riesgo donde el recorte era obligatorio y se permitían quiebros y saltos.

Los dos primeros novillos fueron los más completos y peligrosos de la tarde, ofreciendo embestidas francas y gran movilidad, lo que permitió ver los recortes más ajustados y espectaculares, con sustos incluidos. El tercer novillo se lastimó una mano al salir del toril y, tras un largo tiempo de incertidumbre, logró entrar por sí mismo en chiqueros penosamente. El incidente obligó a sacar un sobrero desigual que forzó ajustes en el ritmo de la competición.

Un quiebro ejecutado con frialdad en el tercer lote de la tarde. | J. A. G.

Contra todo pronóstico tras la elección de los finalistas de la tarde, el recortador moralino, Sergio García "Tororo", impuso ayer su estilo clásico en la plaza de Toros de Benavente y se hizo con el primer puesto de la primera eliminatoria de Cortes de la región.

"Tororo", que encabezó la cuarta terna de cinco recortadores de la tarde, se clasificó para la final como mejor segundo, por debajo de Luisan Martín, Luis Gómez, Adrián Cívicos y Roberto Vidal, que habían sido elegidos por el jurado como los mejores de cada grupo.

Luis Vara "Palomita" recepciona de rodillas al segundo de la tarde. Durante su faena tuvo un percance que no pasó a mayores. / J. A. G.

Los utreros de La Campana fueron desiguales y de alguna forma esto afectó a la liza, sobre todo después de que el tercero de la tarde se lesionara una mano al salir del toril y fuera sustituido por el sobrero.

Los dos primeros dieron juego, el sombrero requirió esfuerzos adicionales de los recortadores, y el cuarto no le fue a la zaga en defectos y virtudes. Con este último novillo consiguió sin embargo el moralino colarse en la final como mejor segundo de los cuatro quintetos. Al final, su estilo de recorte clásico y apurado, le permitió elevarse sobre sus contrincantes, o al menos así lo entendió el jurado de esta eliminatoria regional.