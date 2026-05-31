Política municipal
El PSOE baraja la impugnación el último Pleno de Benavente por vulneración del Reglamento
Sostiene que se convocó una comisión extraordinaria utilizando dictámenes y no propuestas para evitar posponer la sesión plenaria
El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que está estudiando impugnar la sesión plenaria celebrada este viernes por el Ayuntamiento de Benavente por vulneración del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).
La portavoz del GMS, Patricia Martín, que ya advirtió hace unos días al equipo de Gobierno de coalición de PP-Vox, que la Comisión Informativa de Hacienda se había convocado sin aportar la documentación a la concejala. La Comisión, ordinaria, se convirtió en extraordinaria pero no se volvió a convocar siguiendo los plazos establecidos, lo que hubiera obligado a posponer la celebración del Pleno.
Entiende el PSOE que en realidad en esa comisión no se cumplía la necesidad de extraordinaria y urgente al incluir como dictamen los asuntos tratados y no como propuesta, lo que vulneraría el artículo 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Este asunto salió a relucir en la sesión plenaria y la alcaldesa y el concejal de Hacienda acusaron a Martín de haber actuado de mala fe porque, según su versión, la edil no había recibido la documentación por un error y había denunciado esa carencia. La portavoz socialista sostiene que pese a la advertencia, Hacienda volvió a convocar la comisión "disfrazándola" de extraordinaria para evitar tener que posponer la sesión plenaria.
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