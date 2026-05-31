La jueza señala para el 21 de julio la vista por el caso de acoso laboral a una trabajadora del Ayuntamiento de Benavente

La jueza titular de la plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zamora ha fijado para el 21 de julio, a las diez de la mañana, la celebración de la vista oral por la denuncia de acoso laboral presentada por una empleada municipal del Ayuntamiento de Benavente.

A la vista están citados como demandados la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y los concejales de Educación, Bienestar Social y Cultura, Mercedes Benítez, y de Fiestas y Turismo, Alberto Lorenzo, quienes acudirán representados por abogados distintos.

La demanda que ahora llega a juicio reproduce los mismos hechos que la trabajadora trasladó inicialmente a la Inspección de Trabajo, donde expuso un relato detallado de situaciones que, según su versión, constituían abuso de poder por parte de los tres cargos políticos y un trato laboral inadecuado y continuado, extremo que la alcaldesa de Benavente ha negado.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y los concejales de Fiestas, Alberto Lorenzo, y de Cultura, Mercedes Benítez. / A. B.

La trabajadora demandante mantiene que desde 2023 recibió comunicaciones laborales fuera de su jornada, incluyendo llamadas y mensajes antes del inicio de su turno, en horarios nocturnos y en días no laborables. Además denunció episodios de descalificaciones personales y amenazas verbales.

Al poco tiempo de trascender el caso el Ayuntamiento anunció los pasos para poner en marcha el protocolo municipal de acoso laboral cuya existencia y vigencia ha defendido reiteradamente.

Sin embargo, este extremo quedó posteriormente desmentido al convocar el pasado 14 de mayo una comisión de igualdad para aprobar un nuevo reglamento que incluía un borrador de protocolo inédito de acoso laboral remitido a los sindicatos para su aprobación . El sindicato CC OO ya ha rechazado esta posibilidad.