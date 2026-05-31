La Fiscalía ordena a la Guardia Civil investigar un permiso municipal verbal en Benavente para un concierto

La Fiscalía Provincial de Zamora ha ordenado a la Comandancia de la Guardia Civil investigar los hechos denunciados por el coordinador local de Izquierda Unida de Benavente, Jesús Nieto Mayo, en relación con una presunta prevaricación del Ayuntamiento y una posible dejadez de funciones por parte de la Policía Local.

La denuncia de Izquierda Unida se centra en una supuesta “autorización verbal” concedida por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, para un concierto celebrado el 11 de abril en la Plaza Juan Carlos I, un evento que no figuraba en el programa oficial de las fiestas de la Veguilla y para el que no existía decreto de Alcaldía que amparase su celebración. El propio edil habría reconocido públicamente esa autorización verbal en una entrevista radiofónica.

IU sostiene que, tras revisar los decretos municipales, no consta autorización escrita alguna para el concierto del 11 de abril y que la Policía Local no suspendió la actuación pese a no disponer de documento oficial que la legitimara.

Actuación policial

La denuncia también cuestiona la actuación de la Policía Local durante otro concierto celebrado el 13 de abril, este sí autorizado mediante decreto municipal. Según IU, pese a las quejas vecinales por el volumen del sonido, los agentes rechazaron realizar mediciones acústicas en los domicilios alegando que el acto estaba autorizado, lo que —según el escrito— impediría aplicar la normativa que obliga a suspender actividades cuando se superan los niveles máximos de ruido.

La Fiscalía ha admitido la denuncia de Izquierda Unida por presunta prevaricación y dejadez de la Policía y ha abierto diligencias de investigación preprocesal.