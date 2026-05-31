Fiestas del Toro de Benavente 2026: El comercio local dinamiza la ciudad

Benavente se encuentra ya inmersa en una de sus semanas más esperadas del año, la de las Fiestas del Toro Enmaromado. Una cita que transforma la ciudad con eventos taurinos, actividades para todos los públicos, propuestas culturales y mucha música. Las fiestas son el corazón de la ciudad, pero su comercio variado, accesible, profesional y lleno de oportunidades, la mantiene viva todo el año. En este reportaje puedes encontrar comercios y negocios locales muy próximos a ti.

Kiosco A&B.

Este quiosco de la Plaza del Grano es toda una institución para los benaventanos, sobre todo, en las Fiestas del Toro en que se ponen a la venta los típicos pañuelos de fiesta como lo han hecho durante décadas en la ciudad. Pero, además, durante todo el año, este lugar te ofrece mucho más que pan fresco. En este kiosco puedes darte un gusto con un dulce, picar algunas chucherías, ponerte al día con las últimas noticias o disfrutar de una revista interesante. También prepara detalles para días especiales. Aprovecha para probar suerte con La Quiniela o La Primitiva… ¿quién sabe? Puede que hoy no solo te lleves el pan, sino también el premio gordo.

Ferretería La Fuente.

En la calle Santa Cruz, 38, Ferretería La Fuente se ha consolidado como un establecimiento de confianza al servicio de agricultores, ganaderos y particulares. Especializado en maquinaria y recambios agrícolas, ofrece soluciones adaptadas a las necesidades del sector profesional sin dejar de lado al cliente doméstico. Su amplio catálogo, con miles de referencias, incluye artículos de ferretería, cerrajería, jardinería y material eléctrico, además de cercados, mallas, hilos para empacar y plásticos agrícolas. Destaca también por su servicio de distribución de suministros agrícolas, industriales y de ferretería en general, facilitando el acceso a todo tipo de materiales.

Gestoría Vara Méndez.

En la calle Cuesta del Hospital, 41, Gestoría Vara Méndez pone a disposición de empresas, autónomos y particulares un servicio de asesoramiento y gestión. Su actividad abarca áreas como la contabilidad, la fiscalidad y la asesoría tributaria, además del acompañamiento jurídico y la gestión laboral de negocios y trabajadores. Entre las prestaciones que ofrecen destacan gestiones bancarias y administrativas ante organismos públicos y trabajan como agentes de seguros, incluyendo pólizas de automóvil, hogar, salud, vida o decesos. A estos servicios se suma la realización de trámites relacionados con vehículos y transportes, como gestiones vinculadas con la DGT.

Tecniagua.

Con el verano cada vez más cerca y pensando en disfrutar del hogar y de los espacios al aire libre, el recorrido comercial continúa en Tecniagua. Desde sus instalaciones en la calle Ermita San Lázaro, 1, Tecniagua trabaja en distintos ámbitos relacionados con el agua, desde el diseño y construcción de piscinas hasta los tratamientos más novedosos para agua potable, ofreciendo un servicio integral y adaptado a las necesidades de cada cliente. Su equipo acompaña cada proyecto, cuidando cada detalle y apostando por materiales adecuados y el cumplimiento de la normativa. Además, la empresa cuenta con experiencia en la mejora de la calidad del agua de consumo humano. También está especializada en la detección de fugas en redes de distribución mediante tecnología avanzada.

Ferretería Alijas.

Para quienes necesitan soluciones prácticas, otra parada destacada es Ferretería Alijas. Ubicada en la Plaza del Grano, junto a Correos, este establecimiento es referente tanto para profesionales como para particulares que buscan soluciones para trabajos y reparaciones cotidianas. En sus instalaciones es posible encontrar una amplia variedad de productos, desde herramientas especializadas y candados hasta material eléctrico o bombillas LED. Su oferta también incluye artículos de ferretería, bricolaje e iluminación, además de un práctico servicio de copia de llaves para sus clientes.

Mi Electro Benavente.

En medio del ambiente festivo también hay tiempo para renovar tecnología o equipar el hogar. En la Plaza del Grano, 11, su catálogo incluye grandes electrodomésticos como neveras, lavadoras u hornos, junto a pequeños aparatos. La oferta se completa con televisores de última generación, teléfonos móviles, ordenadores y patinetes eléctricos y productos tecnológicos. Además, ofrece facilidades de pago con financiación de hasta 12 meses sin intereses. Con la llegada del 11 de junio y el inicio del Mundial de fútbol, la tienda prepara grandes ofertas en televisores, una oportunidad perfecta para disfrutar de la competición con la mejor calidad de imagen.

Multiópticas Iloga.

Ubicada en la calle Herreros, nº 9, Multiópticas Iloga es referente en salud visual y auditiva. Con años de trayectoria, este establecimiento combina moda y funcionalidad en su amplia oferta de gafas graduadas, de sol, lentes de contacto y productos ópticos de gran calidad. Su equipo de profesionales, además de graduar la vista y adaptar lentes de contacto, ofrece un completo servicio como centro auditivo. Gracias a la tecnología más avanzada, están capacitados para detectar y tratar problemas auditivos, brindando soluciones personalizadas.

Carnicería Justel.

En estas fiestas también hay espacio para disfrutar de los sabores más tradicionales. Carnicería Justel mantiene desde hace más de medio siglo una elaboración artesanal de salchichas, chorizos y otras especialidades tradicionales, elaboradas con experiencia y dedicación. La calidad de sus productos tiene como gran protagonista la carne de raza morucha, reconocida por su sabor y ternura. Para los paladares más exigentes, ofrecen vaca madurada de raza morucha, una propuesta de sabor intenso y exclusivo.

Muebles Arcadia.

Si lo que estás pensando es renovar el mobiliario de tu casa, oficina o establecimiento o iniciar un nuevo proyecto en Muebles Arcadia puedes encontrar muebles de alta calidad, diseño actual y a un precio muy competitivo. Este establecimiento puedes encontrarlo en Zamora y en la avenida Federico Silva, 90 en Benavente. Cuentan con amplia gama de sofás, mobiliario para el hogar realizados a medida, y de artículos para el descanso. Además, su equipo de interiorismo asesora en proyectos de decoración y creación de espacios funcionales, cómodos y con estilo.

Galocha.

En unos días en los que las reuniones familiares y las celebraciones se multiplican, contar con opciones cómodas y de calidad siempre es un acierto. Ahí es donde Galocha se ha convertido en un referente para muchos vecinos de Benavente gracias a su servicio de comida para llevar en su tienda de la Calle Herreros, 23. Esta empresa familiar, asentada en San Cristóbal ofrece primeros platos, segundos y postres elaborados con ese sabor casero que tanto se agradece y a precios muy asequibles. También preparan paellas por encargo, perfectas para comidas familiares o reuniones sin necesidad de cocinar durante horas. Además, en la Avenida El Ferial, 95, vende todos sus productos frescos.

Cofruben.

Este negocio cuenta con dos establecimientos en Benavente, en la plaza Virgen de la Vega 1 y en la avenida El Ferial, 2. En ambos ofrece una cuidada selección de frutas y hortalizas frescas, elegidas en origen para garantizar la máxima calidad, frescura y sabor en cada producto. La firma destaca por sus precios competitivos, su servicio propio de logística y almacenaje y la atención cercana al cliente. Además, en sus tiendas es posible comprar pan.

Talleres y Grúas Maestre.

En carretera de Madrid km 260.500 se encuentra uno de los negocios con más arraigo en Benavente. Talleres y Grúas Maestre es referente nacional en el transporte de maquinaria y servicio de grúas de todo tonelaje. Cuenta con el servicio de plataforma de turismos. También grúas autopropulsadas, automotrices todoterreno de la saga LTM; así como plataformas y camiones pluma y plataformas para turismos; y asistencia en carretera en vehículo industrial, con compañías de asistencia.

Planetorium.

Este restaurante combina servicio de bar y cafetería y dispone de una amplia carta en la que sobresale su completo y cuidado menú diario. Entre las especialidades más demandadas destacan sus sabrosas pizzas, aunque la carta ofrece alternativas con hamburguesas Premium, ensaladas, raciones y platos de pasta. Además, quienes buscan propuestas diferentes pueden degustar su pulpo a la brasa. Los postres caseros son otro atractivo para poner el mejor broche final a cada comida.

Bicicletas Clemente.

En este negocio de la calle Santa Cruz, 23, encontrarás bicicletas, repuestos y accesorios de todo tipo, además de servicio de reparación para todas las marcas y modelos. Destaca su amplia oferta de bicicletas eléctricas, tanto de montaña como de paseo. El establecimiento también está especializado en maquinaria de jardinería de la marca Garland y ofrece servicio técnico para mantener los equipos siempre en perfecto estado. Cuentan con planes Renove para desbrozadoras y cortacéspedes, una opción ideal para renovar la maquinaria.