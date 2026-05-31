"En estas Fiestas la ciudad estará más viva todo el día"

Inmersos ya en las Fiestas del Toro. Este año se ha hecho hincapié por parte del Ayuntamiento en el peso de los conciertos de música en vivo.

Es importante poner en valor el trabajo que ha realizado el concejal de Fiestas. Todos los años se intenta conseguir el mayor número de conciertos posibles que puedan responder a todos los grupos. Además, se intenta que sean grupos punteros que también atraigan a gente de fuera que quiera venir a conocer Benavente. Las fiestas del Toro suponen el hito festivo más importante del año en Benavente, junto con las Fiestas de la Virgen de la Vega. Y son también las fiestas que más responsabilidad nos generan, como es evidente, porque siempre el ámbito festivo es el que más críticas puede traer o por otra parte más elogios, porque como nunca llueve a gusto de todos. Las últimas fiestas han salido muy bien y esperemos que las del 2026 también así sea.

Sabe que se pone siempre el punto de mira en la elección del toro y el pasado año el resultado de la carrera no fue muy bien. ¿Qué espera este año de "Glorificado"?

Todos los concejales de Fiestas que ha habido en el Ayuntamiento van a elegir el toro enmaromado con la mejor de las intenciones. Ningún concejal de Fiestas va a querer elegir un Toro que no vaya a llegar, eso es evidente. Entonces Alberto en este caso ha apostado por ganaderías de mucho renombre, como fue el caso de Victorino, es indudable que nunca había habido un Victorino en Benavente. La cuestión es que el recorrido fue más corto de lo habitual, pero las intenciones fueron las mejores posibles para que el toro llegara a su destino. Este año con "Glorificado" pretendemos lo mismo, un Cebada Gago, una ganadería inmejorable, que todos conocemos cuál es su trayectoria y que por las hechuras del animal tiene muy buena pinta, pero hasta el día 3 de junio a las siete y media no le veremos en movimiento como tal por las calles y hasta esa hora en concreto pues no vamos a poder saber cómo nos sale el toro.

Este año con un cambio de recorrido más corto del habitual por la calle Herreros, en lugar de La Rúa. ¿Llegará a la primera argolla?

Con esos 120-150 metros la previsión es que sí llegue algo más descansado. Pero yo entiendo e insisto en la pedir disculpas, pero no se ha podido hacer nada para que pudiera pasar por La Rúa. Las obras de La Rúa dependen de una subvención, es decir, no podía empezar la obra después del Toro. Era inviable, imposible, porque el plazo de ejecución es hasta el 30 de junio de 2026 y de justificación de la subvención, entonces es imposible que hubiera empezado después. Tampoco se pudo iniciar la propia ejecución de la obra antes porque no teníamos aprobados los presupuestos. Pero van a un ritmo perfecto, no para las Fiestas del Toro, pero sí para su justificación.

Hay quejas de los comerciantes de la Calle Herreros por el poco tiempo con el que se ha comunicado este cambio de recorrido.

Entiendo el malestar de los negocios que tienen que preparar sus locales para que no sufran daños durante la carrera. Pero no ha sido posible comunicarlo antes. Nosotros tenemos que realizar una tramitación ante la Junta de Castilla y León para que nos autoricen el recorrido. Se barajaron posibilidades para que, aunque las obras de La Rúa no hubieran acabado, adecuarla para que el toro pudiera pasar por ahí. Se estuvo intentando hasta el último momento, pero no podemos dejar que la obra quede una chapuza y haya que empezar de cero.

Otros protagonistas son los toritos enmaromados, este año "Ganadora" y "Cardilisto". ¿Qué representan estas carreras para las Fiestas de Benavente?

Hay que recordar que los menores no pueden participar activamente en el recorrido. Ahí hay una responsabilidad de los padres, es verdad que la Policía Local lo controla, pero los padres tenemos, y yo me incluyo, que estar pendientes. Con los toritos, sobre todo el del miércoles por la mañana, Alberto Lorenzo lo que ha intentado es traer un toro más pequeño, más acorde a la edad de los espectadores en este caso, porque yo creo que era así tradicionalmente. Luego tenemos el torito del sábado, que es más grande, y se aprovecha el tirón del sábado para que pueda venir más gente a disfrutar de ese toro.

Vuelve a verse una programación taurina muy intensa. ¿Se busca reforzar esa semana completa en torno al toro?

Hay que recordar que son las Fiestas del Toro Enmaromado, es un toro, en base a lo que festejamos. Lo cierto es que se mantiene el mismo número de toros desde que comienza el concurso de cortes, el domingo, hasta que finaliza el viernes, con ese ciclo taurino de los siete días que tiene que cumplirse para hacerlo conforme al reglamento taurino ya que los novillos de los cortes son los mismos de los encierros.

¿Qué destacarías como principales novedades de esta edición?

Yo destacaría una vez más el nivelazo de conciertos. Yo creo que se ha conseguido con un presupuesto de verdad ajustado. Alberto exprime al máximo el presupuesto que tiene y teniendo en cuenta que los precios en materia de Festejos en general están disparados y que todos los conciertos son gratuitos. Y también la programación de mañana, tener la ciudad más viva durante todo el día. Y valoro la participación altruista de las peñas, oficiales y no oficiales que son la esencia de la fiesta, las que mueven y se vuelcan durante toda la semana para animar las calles.

La Declaración de Interés Turístico Nacional, ¿para cuándo?

Estamos valorando cómo dar el siguiente paso. Hemos recibido el Premio de la Tauromaquia de Castilla y León. Tenemos suficientes argumentos para que se nos conceda la Interés Turístico Nacional. Es una cuestión política el hecho de no concedérnosla. Hay que agradecer la valentía de la Junta de Castilla y León de mantener dentro de los Premios de Castilla y León la sección de la Tauromaquia, que premia a un arte milenario y que en el caso de Benavente, además, es especial porque se premia no solo a Benavente como ciudad, sino en general a los festejos populares tan importantes en el mundo taurino.

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