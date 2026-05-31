El CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal de Entreviñas, premiado por fomentar la lectura vinculada a la naturaleza

Más de medio centenar de centros educativos participan en la iniciativa Nefelibata, del Festival LINA (Libros Infantiles y Naturaleza) para fomentar la lectura vinculada a la naturaleza. La iniciativa, promovida por las consejerías de la Junta de Castilla y León competentes en materia de educación, medio ambiente y cultura, ha logrado implicar durante el presente curso a más de medio centenar de centros educativos de la comunidad en una iniciativa de fomento de la lectura conectada con la naturaleza.

De entre las iniciativas presentadas, el equipo del festival ha seleccionado seis centros educativos en las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Zamora, León y Valladolid, en los que se desarrollarán actuaciones específicas adaptadas a sus características, como sesiones de narración, talleres de ilustración o actividades de creación artística vinculadas al entorno natural.

Los centros seleccionados con el CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal de Entreviñas; el CEIP Gran Duque de Alba, de Piedrahita; el CEIP Benito León, de Santa María del Páramo; el CEIP San Pedro, de Baltanás; el CRA Valvanera, de Santibáñez de Bejar; y el CRA Entreviñas, de Fuensaldaña.

La propuesta, bajo el nombre de Nefelibata, consistía en mirar hacia arriba y enviar la fotografía de una nube acompañada de una creación, que podía ser un texto, una intervención artística sobre la fotografía, el relato de una creencia relacionada con las nubes propia del territorio, o cualquier otra aportación creativa donde el cielo fuese protagonista.

Con esta iniciativa se da continuidad al tema ¡Cielos! que animó en 2025 el último Festival Lina y se anima a contemplar la naturaleza, ya que 'nefelibata' es el término con el que se designa a una persona soñadora, que no se apercibe de la realidad.

El alto grado de participación y la calidad de las propuestas remitidas evidencian la consolidación del Festival LINA como herramienta de dinamización lectora y educación ambiental en Castilla y León, fortaleciendo el vínculo entre la infancia, los libros y la naturaleza a través de propuestas innovadoras y participativas.

Desde sus inicios en 2019, el Festival LINA ha desarrollado una intensa actividad para extender su actividad a lo largo de todo el año y reforzar el trabajo con la comunidad educativa y los agentes mediadores —profesorado, bibliotecas, educadores ambientales y culturales—, más allá de la celebración anual de las Jornadas LINA, que constituyen su principal espacio de encuentro y reflexión.

Este año, el Festival ha impulsado otras iniciativas complementarias, como los clubes de lectura y la creación de espacios LINA en bibliotecas de Castilla y León con motivo del Día Mundial de la Naturaleza, en la que participaron más de una veintena de centros bibliotecarios, generando rincones específicos dedicados a la literatura ambiental.

Con estas actuaciones, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la educación ambiental y el fomento de la lectura en edades tempranas, promoviendo programas que conectan el aprendizaje con la experiencia directa y el respeto por el entorno natural.