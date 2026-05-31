Benavente acaricia el inicio de sus fiestas con carretones y la Cagada del Manso

La jornada previa al arranque de las fiestas del Toro Enmaromado de Benavente ha tenido como epicentro matinal las Escuelas Taurinas de Gente del Toro y la Cagada de Manso, concurso escatológico en el que un cabestro agracia al azar con 1.500 euros al tenedor del boleto numerado que coincida con la cuadrícula en la que su vientre rumiantino haya depositado sus heces.

Gente del Toro dio una chocolatada a las 11.30 horas y luego enmaromó a su Imperioso. Prácticamente, esta carrera del enmaromado de cartón piedra con ruedas coincidió con la Cagada del Manso en la plaza de toros, aunque este evento, que organiza La Reata, terminó demorándose porque el camión con el animal no llegó a tiempo.

El respetable, no más de 150 personas, aguantó en las gradas del coso benaventano la injusta solana con el mismo estoicismo que impone la filosofía del evento: una mezcla de tortura peripatética griega, de castigo existencialista camusiano y de angustiosa incertidumbre por conocer al ganador de una carrera de caracoles.

Un momento del concurso la Cagada del Manso. / A. B.

En contra de las reglas del juego de los barcos, en que la cuadrícula ganadora significa "hundido", la Cagada del Manso es mucho más satisfactoria: dónde cae el mojón significa "¡Premiado!". Al final el afortunado fue el poseedor del boleto 842. Se lleva 1.500 euros merced a la graciosa cagada del manso. Tiene hasta el 1 de julio para reclamar el premio.

Mientras el cabestro defecaba al azar, Imperioso, el astado de cartón piedra de Gente del Toro. La asociación tuvo que avisar en redes sociales de que había programado el evento a esta hora por si el público se despistaba con las coincidencias horarias. Los chavales que concurrieron se lo pasaron igual de bien que los niños benaventanos que en los 70 enmaromaban una cornamenta para simular la carrera del Toro y recorrían las calles de la ciudad.

GALERÍA | La Escuela Taurina de Gente del Toro / J. A. G.

Tras la carrera de Imperioso, las Escuelas Taurinas dieron salida desde el viejo toril a encierros con carretones completando su oferta matinal. El programa de fiestas preveía para entonces el desembarque de novillos, la apertura de la Exposición "El Toro Enmaromado, nuestra fiesta", la apertura de Foodtrucks en la Mota Vieja y, a las tres de la tarde, un concierto flamenco a cargo de Los Lunares.

A las 18.30 está prevista la eliminatoria del IX Campeonato de Cortes de Castilla y León, una cita que reunirá a veinte especialistas en la Plaza de Toros.