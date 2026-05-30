Glorificado, el Cebada Gago de Benavente a precio de Sanfermines

El Ayuntamiento de Benavente ha adjudicado el suministro del Toro Enmaromado de 2026, Glorificado, por un importe total de 14.520 euros. El número 50 de la ganadería Herederos de Cebada Gago, ha sido seleccionado mediante contrato menor “al tratarse de un ejemplar con características únicas en cuanto a encaste, trapío y bravura”, tal y como recoge el expediente municipal.

El precio final abonado por el consistorio asciende a 14.520 euros, de los cuales 12.000 euros corresponden al precio neto del animal y 2.520 euros al IVA. Esta cifra convierte a Glorificado en uno de los toros más caros adquiridos para el festejo del Toro Enmaromado en toda su historia reciente.

La adjudicación se ha realizado a la empresa Herederos de Cebada Gago S.L.,”única entidad que podía suministrar el ejemplar seleccionado”, según justifica el Ayuntamiento en base a la singularidad del animal. El expediente destaca que la elección se fundamenta en criterios estrictamente técnicos y en la imposibilidad de recurrir a otro proveedor.

Primera categoría

El coste de Glorificado iguala exactamente al del toro enmaromado de 2025, Galocho, adquirido a la ganadería Victorino Martín por el mismo importe: 14.520 euros. La coincidencia sitúa ambos animales en el rango económico de los toros de ganaderías de prestigio que lidian en plazas de primera categoría y en ferias de referencia como San Fermín, donde el precio por toro suele oscilar entre 12.000 y 20.000 euros, según los rangos habituales de contratación de la Casa de Misericordia de Pamplona.

En ferias de primera categoría como San Fermín, la Casa de Misericordia abona entre 72.000 y 120.000 euros por corrida, lo que sitúa el precio medio por toro de Cebada Gago en un rango aproximado de 12.000 a 20.000 euros. En el caso de Victorino Martín, existen referencias documentadas de ejemplares vendidos por 18.000 euros para festejos populares, mientras que en plazas de lidia de primera categoría —como Las Ventas— los toros de este hierro suelen situarse igualmente entre 15.000 y 20.000 euros

La comparación entre ambos ejercicios revela que Benavente ha pagado en 2025 y 2026 precios equivalentes a los de corridas completas de ganaderías de renombre en ferias nacionales. Tanto el Victorino del año pasado como el Cebada Gago de este año se alinean con los valores económicos de toros destinados a plazas como Las Ventas, donde los ejemplares de encastes duros pueden alcanzar cifras similares. Esta equivalencia sitúa a los dos toros benaventanos entre los más costosos de la Semana Grande. En tercer lugar del ranking estaría el enmaromado “Rencoroso” de Algarra, de 2023, que tuvo un precio de 13.310 euros impuestos incluidos.