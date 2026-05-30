El cambio climático calienta las fiestas de Benavente: Piden suspender los toros de cajón y los enmaromados

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Benavente la suspensión de varios festejos taurinos previstos en las «fiestas del Toro Enmaromado» de 2026, alegando el impacto del cambio climático antropogénico y del calor extremo sobre los bovinos, animales que califica como «altamente sensibles al calor».

En su escrito, dirigido a la alcaldesa-presidenta, Beatriz Asensio, y titulado «Cambio climático antropogénico y “Fiestas del Toro Enmaromado” 2026», la entidad expone que «el cambio climático antropogénico incide de manera grave en la Península ibérica» y que «el calor aumenta año tras año, incluso invadiendo la estación primaveral, lo que tiene efectos reales en los bovinos».

En el apartado de peticiones concretas, ANPBA reclama la suspensión de los toros de cajón «Ferroviario», «Garlito» y «Artillero», programados para el viernes 5 de junio a las 11,00 y 11.45 horas, respectivamente. Asimismo, solicita que no se celebre la carrera de la vaquilla enmaromada «Ganadora», prevista para el miércoles 3 de junio a las 10:00 horas, ni las carreras de los toros enmaromados «Glorificado» (miércoles 3 de junio a las 19:30 horas) y «Cardilisto» (sábado 6 de junio a las 19:30 horas).

Salida del Toro Enmaromado "Galocho". / J. A. G.

La asociación pone el foco en el calor como factor de riesgo para el bienestar de los animales, apoyándose en informes científicos y veterinarios. El escrito recuerda que, desde 2022, «entonces considerado año récord», las temperaturas se han incrementado año tras año, «incluso invadiendo la estación primaveral», y cita un estudio sobre «estrés térmico en bovinos de carne» de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Tandil (UNCPBA), que describe a los bovinos como especialmente sensibles a las altas temperaturas.

ANPBA vincula este contexto climático con la inminente celebración de encierros taurinos y subraya que «el estrés térmico por calor podría incidir muy negativamente en los encierros taurinos y, de manera especial, en los “toros de cajón”, los “toros enmaromados” y la “vaca enmaromada”».

El documento incorpora también referencias a la «Guía de buenas prácticas. Bienestar animal en los festejos de bous al carrer», de la doctora en Veterinaria Paula Martínez Ros, para advertir de los riesgos que entraña el confinamiento de toros en cajones durante episodios de calor. En dicha guía, citada literalmente por ANPBA, se expone que los toros confinados en cajones en tiempos de calor «podrían alcanzar temperaturas muy altas en su interior ... provocándoles golpes de calor, deshidratación y hasta asfixia».

La asociación enlaza estas conclusiones con la situación de los toros de cajón previstos en Benavente, al considerar que las condiciones térmicas pueden agravar el riesgo de golpes de calor y comprometer la integridad física de los animales durante los festejos.

Informe de la Asociación de Veterinarios Abolicinistas de la Tauromaquia

Además, ANPBA incorpora al expediente un informe de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA), integrada por más de 650 profesionales, para describir el esfuerzo físico y el estrés que soportan los toros enmaromados. Según recoge el escrito, los toros «enmaromados» son «sometidos a un mayor y más intenso esfuerzo físico al ser obligados a transitar las calles, sometidos a tirones y acorralados por el público», una situación que, de acuerdo con AVATMA, ocasiona «un imponderable estrés psicológico y agotamiento». ANPBA vincula este escenario de esfuerzo y estrés con el contexto de altas temperaturas, señalando que el calor incrementa la carga fisiológica sobre los animales utilizados en las carreras enmaromadas.

El escrito dedica un apartado específico al «desastroso currículum» de Benavente en materia de toros enmaromados, expresión que ANPBA utiliza para referirse al historial de incidencias registradas en las últimas décadas. La asociación enumera un «nutrido listado» de toros que, «ciñéndonos meramente al siglo XXI», han tenido que ser «matados en plena vía pública por el estado agónico que padecían», citando los casos de Español, Lucido, Mantelero, Filibustero, Manzanero, otro Filibustero, Madriledo y Talador. También menciona a los toros que, «imposibilitados para completar su viacrucis», fueron introducidos en cajones con destino al matadero, como Timbalero, Patriarca, Conciliador, Rencoroso y Galocho, «éste último en fecha tan reciente como el año pasado, 2025», así como los enmaromados a los que se les acortó el recorrido «para evitar desastres», entre ellos Patriarca.

Jurisprudencia

En el plano jurídico, ANPBA recuerda que la Audiencia Provincial de Palencia calificó el enmaromado de bovinos de lidia como «maltrato evidente» en un Auto firme de 20 de enero de 2005. El escrito señala que dicha resolución determinó que «enmaromar a un bovino de lidia es un “maltrato evidente”», y la incorpora como antecedente relevante en la valoración de los festejos del Toro Enmaromado. La asociación presenta este Auto como un hito jurisprudencial que incide directamente en la consideración jurídica de los espectáculos en los que se enmaroma a bovinos en la vía pública.

La entidad animalista introduce también en su argumentación la reforma del Código Civil que excluye la cosificación de los animales en el ordenamiento jurídico. ANPBA cita unade la Audiencia Provincial de Palma, que recuerda que «los animales son seres vivos dotados de sensibilidad» y que «la relación de la persona y el animal (sea éste de compañía, doméstico, silvestre o salvaje) ha de estar modulada por la cualidad de ser dotado de sensibilidad, de modo que los derechos y facultades sobre los animales han de ser ejercitados atendiendo al bienestar y la protección del animal». El escrito subraya que este «principio ha de presidir la interpretación de todo el ordenamiento», según el propio Preámbulo de la Ley.

En la misma línea, ANPBA incorpora la reciente sentencia de 28 de marzo de 2025, cuyo ponente fue el magistrado Manuel Marchena, para reforzar la idea de que la cosificación de los animales es incompatible con el estado actual de la legislación. El texto cita expresamente el siguiente pasaje: «La cosificación de los animales es contraria al estado de nuestra legislación y a los compartidos valores que forman parte ya de una normalidad sociológica que ve en todo animal un ser sintiente, merecedor del respeto exigible frente a la vida, sea o no humana». Y añade otra frase destacada de la resolución: «El sufirimiento de un animal (...) exige un tratamiento (...) que adquiera sentido a partir de su consideración como ser sintiente y, por tanto, protegido por su propio mismidad».

La asociación afirma que es su «deber moral» recordar «una vez más, de manera incansable y cuantas veces fuere preciso» la situación de los toros enmaromados en Benavente y declara que intercede por sus «representados», los animales, «prestándoles su voz» para que se suspendan los eventos taurinos, con especial incidencia en los «toros de cajón» y los «enmaromados» destinados a las fiestas del Toro Enmaromado de 2026.