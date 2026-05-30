Benavente huele a fiestas: Don Quijote y Dulcinea anuncian la inminencia de la Semana Grande

Un pasacalle de Gigantes y Cabezudos, con Don Quijote y Dulcinea como protagonistas de altura, ha anunciado esta mañana que Benavente está a menos de 48 horas de iniciar las fiestas del Toro Enmaromado 2026.

A la una del mediodía, la cohorte benaventana de cabezudos, y los dos personajes cervantinos, salieron de La Encomienda rumbo a la plaza de Juan Carlos I. La charanga Los Chumachos puso la música, y dos jóvenes repartieron pastas Pili al respetable.

Esta tarde Gente del Toro ofrece un concurso de cortes con carretones en la Plaza de la Madera y mañana la ya habitual carrera con toros de cartón piedra para pequeños. Por la tarde tendrá lugar el Concurso de Cortes en la plaza de Toros de Benavente.