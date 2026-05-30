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Benavente huele a fiestas: Don Quijote y Dulcinea anuncian la inminencia de la Semana Grande

El pasacalle de Gigantes y Cabezudos hace de telonero festivo a menos de 48 horas del chupinazo

VIDEO | Don Quijote y Dulcinea se pasean por Benavente

VIDEO | Don Quijote y Dulcinea se pasean por Benavente

J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Un pasacalle de Gigantes y Cabezudos, con Don Quijote y Dulcinea como protagonistas de altura, ha anunciado esta mañana que Benavente está a menos de 48 horas de iniciar las fiestas del Toro Enmaromado 2026.

A la una del mediodía, la cohorte benaventana de cabezudos, y los dos personajes cervantinos, salieron de La Encomienda rumbo a la plaza de Juan Carlos I. La charanga Los Chumachos puso la música, y dos jóvenes repartieron pastas Pili al respetable.

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GALERIA | Don Quijote y Dulcinea anuncian las fiestas del Toro Enmaromado en Benavente

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GALERIA | Don Quijote y Dulcinea anuncian las fiestas del Toro Enmaromado en Benavente / J. A. G.

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