ACTE rendirá un homenaje póstumo a Luciano Huerga por su impulso al desarrollo logístico de Benavente

La Asociación Nacional de Centros de Transportes de España (ACTE) tributará un homenaje póstumo al que fuera alcalde de Benavente, Luciano Huerga, por su participación activa en el desarrollo logístico del municipio. El reconocimiento se enmarca en el Salón Internacional de Logística (SIL), que se celebrará en Barcelona la próxima semana, uno de los principales encuentros profesionales del sector en Europa.

ACTE ha decidido incluir este gesto dentro del programa conmemorativo del trigésimo quinto aniversario tanto de la propia asociación como de Europlatforms, su homóloga europea, que agrupa a las principales plataformas logísticas del continente. La entidad española ha destacado la implicación de Huerga en la consolidación de Benavente como nodo estratégico en el noroeste peninsular, especialmente por su apoyo institucional a los proyectos vinculados al Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB).

El homenaje se realizará durante uno de los actos centrales del SIL, donde se recordará la labor institucional del exalcalde y su defensa del papel de Benavente en los corredores logísticos nacionales e internacionales. ACTE subraya que su aportación contribuyó a reforzar la visibilidad del municipio en los foros sectoriales y a impulsar iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del tejido empresarial vinculado al transporte y la distribución.

Presencia constante

La Asociación Nacional de Centros de Transportes de España (ACTE) reconocerá la labor desarrollada por 18 personas vinculadas al sector logístico en el país, entre ellas cuatro a título póstumo, como es el caso del exalcalde de Benavente, Luciano Huerga, fallecido en 2023. El homenaje tendrá lugar los días 3 y 4 de junio en el Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, coincidiendo la primera jornada con el Día Grande del Toro Enmaromado.

El reconocimiento a Huerga responde a su presencia constante en el SIL durante su etapa como alcalde y a su labor para impulsar el polígono logístico Puerta del Noroeste en los ámbitos nacional e internacional. Este tributo se enmarca en la celebración del trigésimo quinto aniversario tanto de ACTE como de Europlatforms, la red europea de plataformas logísticas.

Centro logístico en 3D, a falta de la placa, que se entregará en reconocimiento a la pareja del desaparecido Luciano Huerga. / J. A. G.

Aunque el homenaje supone un reconocimiento expreso a la trayectoria del exalcalde, no está prevista la asistencia de ningún representante político municipal. Sí participará, en cambio, el gerente del Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB), Fernando Pérez Aguado, quien además preside el CyLOG y es vicepresidente de ACTE. Está previsto que él mismo recoja el galardón, consistente en un centro logístico en 3D, para entregarlo posteriormente en Benavente a la que fue pareja de hecho de Huerga.

Este será el primer homenaje que recibe el exalcalde desde su fallecimiento por su papel en la creación, impulso y desarrollo del polígono Puerta del Noroeste. La Mesa del Diálogo Social de Benavente, que no se reúne desde 2023, apoyó a petición de CEOE-Cepyme que el nombre de Huerga figurara en el polígono logístico.

Por su parte, tanto Izquierda Unida como el PSOE, partido del que Huerga fue secretario general local, solicitaron su nombramiento como hijo predilecto de Benavente, una propuesta que no ha prosperado en los tres años transcurridos del actual mandato municipal del Gobierno de coalición PP-Vox pese a las reiteradas peticiones de ambas formaciones y, en su caso, de los agentes sociales.