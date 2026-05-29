La Prioridad Nacional de Vox se queda sola en Benavente

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha rechazado dos mociones del grupo municipal Vox relativas a inmigración y “prioridad nacional” en el acceso a recursos públicos, en una sesión en la que el socio de gobierno de la formación, el Partido Popular, ha optado por la abstención y ha marcado distancias con el contenido de las propuestas. Las dos iniciativas, defendidas por el portavoz de Vox y primer teniente de alcalde, Eugenio Blanco, no prosperaron al cosechar únicamente su voto favorable frente a los seis votos en contra del PSOE, el de Izquierda Unida y las ocho abstenciones del PP.

En la primera moción, Vox instaba al Gobierno de España a derogar el Real Decreto 316/2026, aprobado en abril, que modifica el Reglamento de Extranjería y facilita procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes en situación irregular, así como a revisar el Real Decreto 180/2026 sobre acceso a la sanidad pública de personas extranjeras sin residencia legal. Eugenio Blanco abrió el debate afirmando que su grupo traía la moción “para rechazar la regulación masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 316 de 2026” y sostuvo que la medida supone “un grave error político, jurídico y social”.

En su intervención inicial sobre esta primera moción, Blanco defendió que no se puede “premiar a quien incumple la ley mientras millones de españoles tienen dificultades para acceder a la vivienda, ayudas sociales o servicios públicos saturados”, subrayando que, a su juicio, existe una cuestión básica de justicia. Añadió que “quienes sostienen el sistema con su trabajo y sus impuestos deben tener prioridad frente a quienes han venido ilegalmente a nuestro país”, vinculando la regularización extraordinaria con una presión creciente sobre servicios municipales como padrón, registro y servicios sociales, y advirtiendo de “retrasos y sobrecargas administrativas” en los ayuntamientos, también en Benavente.

"Inmigración ilegal"

Blanco criticó que los ayuntamientos “no pueden convertirse en la ventanilla administrativa de una política migratoria irresponsable, diseñada desde Madrid sin recursos suficientes y sin contar con la realidad municipal”, reclamando “rigor, realidad y legalidad en todos los procedimientos administrativos”. En esta línea, pidió que cualquier informe o documentación emitida por el Ayuntamiento se base en “aprobaciones estrictas, individualizadas y ajustadas a derecho” y rechazó “frontalmente las regularizaciones masivas que envían un mensaje general de evidente efecto llamada”.

En su tercera intervención sobre esta primera moción, remarcó que la iniciativa “no va contra ninguna persona por su origen”, sino “contra las políticas de regularización masiva de inmigración ilegal”, defendiendo que quien quiera venir a España lo haga “legalmente respetando nuestras normas y nuestros procedimientos”.

"Discursos de odio"

El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, abrió el turno de réplica de la primera moción con un discurso crítico hacia el planteamiento de Vox, que comparó con un conocido sketch de José Mota para ilustrar la contradicción de rechazar a inmigrantes que sostienen sectores esenciales. Señaló que, si no fuera por “los negros y sudamericanos” que trabajan en obras como los paseos de la Mota o la calle La Rúa, “durarían más que las obras de El Escorial”, y afirmó que Izquierda Unida apoya “firmemente la regularización de personas migrantes en España” como mecanismo para garantizar derechos humanos, combatir la precariedad laboral y promover la justicia social y la integración.

Burón defendió que los inmigrantes “deben ser bienvenidos no solo por solidaridad, sino porque están trabajando y aumentando los ingresos de la Seguridad Social para que la gente mayor española (…) se pueda jubilar y cobrar”, y acusó a los discursos de la derecha de responder al clasismo y fomentar “discursos de odio”. Recordó que cuando “Franco trajo en 1936 a los moros, esos no les molestaban” y subrayó que los inmigrantes no vienen a “robar trabajos”, sino a cubrir puestos que los españoles y “empresarios de pro” necesitan para sostener el sistema.

En su segunda intervención sobre la primera moción, Burón afirmó que “no hay personas ilegales, solo irregulares” y recordó que ha habido seis regularizaciones anteriores, desde Felipe González hasta Aznar y Zapatero, preguntándose si también entonces se buscaban votos. Citó datos históricos para señalar que “entre 1960 y 1973, cerca de 2.000.000 de españoles emigraron a Europa y América” y que “cerca del 50 o incluso el 70% en los primeros años 60 iban a esos países sin contrato de trabajo”, indicando que “esto no lo digo yo, lo dice la UNED”.

Añadió que los beneficios de la regularización pasan por dotar de seguridad administrativa a miles de trabajadores en derechos laborales, seguridad jurídica y protección a la infancia, y que los inmigrantes aportan recursos a la Seguridad Social y a la sostenibilidad del sistema, especialmente en provincias como Zamora.

"Racista, xenófoba e inconstitucional"

La portavoz del PSOE, Sandra Veleda, calificó en su primera intervención la primera moción de Vox como “racista, xenófoba, anticonstitucional y muy poco humana”, precisando que en España viven “cientos de miles de personas que forman parte de nuestra sociedad, que trabajan, contribuyen y sostienen sectores claves de nuestra economía, pero que no cuentan con situación administrativa regular”. Explicó que el proceso de regularización “no consiste en traer a nuevas personas, sino en ordenar jurídicamente una realidad ya existente”, puesto que “están aquí, están trabajando aquí y no están cotizando a la Seguridad Social porque no pueden”.

Veleda defendió que “regularizar significa integrar y garantizar derechos, pero también exigir deberes”, y que supone sacar a estas personas de la economía sumergida e incorporarlas plenamente al sistema, reforzando la cohesión social. Recordó que la iniciativa está legitimada por una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y más de 900 entidades sociales, “además de contar con el apoyo de la Iglesia católica, que es una de las que inició la petición, y del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi”. Citó textualmente que la patronal está “de acuerdo con lo que es esta regularización, especialmente en gente que está trabajando en la economía sumergida”, subrayando que “en un montón de sectores necesitamos gente y ustedes lo saben aquí, que la necesitamos y que el proceso es necesario”.

La bancada de PP y Vox votando a favor de la urgencia de las mociones sobre inmigración. / J. A. G.

La portavoz socialista aportó datos laborales para contextualizar la medida, señalando que “el 43% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros”, que representan un 14% del total, y que “en hostelería, uno de cada tres afiliados son extranjeros, porque los españoles no quieren trabajar en hostelería”. Añadió que “en agricultura y construcción, uno de cada cuatro” trabajadores son extranjeros, y que “en transporte, uno de cada cinco también es extranjero, y uno de cada tres autónomos dedicados a las telecomunicaciones”. Concluyó que “en España hace falta mano de obra, esa mano de obra precaria para esos trabajos precarios que los españoles no queremos hacer”, y que esos inmigrantes “están aquí y están en economía sumergida”, por lo que la regularización permitirá que “pasen al sistema, coticen y paguen impuestos”.

En su segundo turno sobre la primera moción, Veleda reprochó a Vox que esté “tan nervioso” que ya no respeta “ni a la patronal ni a la CEOE ni a la Iglesia católica”, recordando que entidades como Cáritas y la propia Iglesia consideran la regularización “un acto de justicia social” y fueron quienes la pidieron. Subrayó que el Partido Popular “cuando esto se inició hace dos años, apoyó la tramitación de la iniciativa de origen de este proceso” y que “el Gobierno de José María Aznar regularizó 264.153 en un año y 239.174 en el otro”, sumando “500.000, los mismos que se regularizan ahora”. Afirmó que el PP “se pone de perfil porque están en juego los gobiernos autonómicos”, pero que “en el fondo también está de acuerdo con esta medida porque lo ha apoyado siempre”, insistiendo en que se trata de personas que “son necesarios, están trabajando aquí, pero están de manera irregular”.

"De forma ordenada"

El portavoz del PP, José Manuel Salvador, renunció al primer turno de intervención en el debate de la primera moción y tomó la palabra en el segundo, donde comenzó lamentando que “acabo de oír llamar racista a un concejal del ayuntamiento”. Recordó que “el Partido Popular a nivel nacional ya ha hablado sobre este tema, ha manifestado su posición, que también es la nuestra”, y que se ha pedido que la regularización “se haga de forma ordenada”. Sin embargo, marcó distancia con el formato de la iniciativa al afirmar que “este tipo de mociones tienen un tinte nacional y nosotros tenemos un principio (…) y es que no las traemos a este pleno porque no vamos a contribuir a que aumente la crispación”.

Salvador subrayó que el PP tampoco quiere “transmitir a la sociedad que estamos en contra de la inmigración ordenada”, y puso como ejemplo que “Benavente crece en población también gracias a ellos y nos vemos, no digo nos vemos ellos y nosotros, todos los días trabajando, que es muy bueno”.

Añadió que conoce “gente excepcional” entre la población inmigrante y recordó que “en Zamora hay muy pocas poblaciones que hayan crecido en número de población y Benavente es una de ellas, así que tenemos que felicitarnos por ello”. Con esta posición, el PP mantuvo su abstención en la votación de la primera moción de Vox.

La primera moción de Vox fue finalmente rechazada con el voto a favor del único concejal de la formación, la abstención de los ocho concejales del PP y el voto en contra de los seis ediles del PSOE y el concejal de IU. Pese a formar parte del gobierno de coalición municipal, Vox quedó solo en la defensa de la derogación del Real Decreto 316/2026 y la revisión del Real Decreto 180/2026, en un debate marcado por la confrontación sobre el concepto de “inmigración ilegal”, la regularización extraordinaria y el papel de los servicios públicos y los ayuntamientos en la gestión de la extranjería.

La moción de Prioridad Nacional

La segunda moción de Vox, denominada “Prioridad Nacional”, instaba a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a garantizar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda protegida y programas públicos, con el argumento de defender la sostenibilidad del Estado del bienestar y la protección de los servicios públicos. En su defensa inicial, Eugenio Blanco sostuvo que existía “una preocupación creciente entre muchos vecinos sobre la presión que están sufriendo nuestros servicios públicos, nuestras ayudas sociales y nuestra convivencia como consecuencia de unas políticas migratorias irresponsables”. Aclaró desde el principio que “esta moción no va contra nadie por su origen, va a favor de los españoles que trabajan, cumplen la ley y sostienen con sus impuestos el Estado del bienestar”.

Blanco afirmó que “durante años, los españoles han levantado con esfuerzo un sistema público que hoy vemos cada vez más saturado”, citando “problemas de vivienda, listas de espera sanitarias, servicios sociales tensionados y una sensación creciente de inseguridad”. Criticó que el Gobierno “sigue impulsando regularizaciones masivas y medidas que, lejos de solucionar el problema, lo agravan cada día más” y resumió que la moción plantea “algo muy sencillo: que los españoles tengan prioridad en España, prioridad en el acceso a las ayudas sociales, prioridad a la vivienda, prioridad en los servicios financiados con el esfuerzo de todos”. También pidió “revisar las normas recientes que facilitan la regularización de inmigrantes ilegales y amplían prestaciones públicas a quienes se encuentren en situación irregular”, defendiendo que se trata de “priorizar recursos limitados y proteger primero a quienes sostienen este país”.

"Demagogia"

En su primera intervención en el segundo turno de la segunda moción, Blanco se dirigió al concejal de IU, Manuel Burón, y al portavoz de Fac-IU, afirmando que “el colapso en la sanidad pública está justificado y demostrado por la cantidad de inmigrantes ilegales que se están aceptando en España” y que “eso no tiene la culpa la Junta de Castilla y León, la tiene el Gobierno de España del que ustedes pertenecen”. Les pidió que “no desvíen la atención por otro lado” y sostuvo que “nuestro sistema no resiste más demagogia”, recordando que “los recursos de los servicios sociales, el padrón de vivienda, son limitados como el de sanidad y se pagan con el esfuerzo de las familias trabajadoras”.

Blanco rechazó que se califique de racismo su planteamiento, afirmando que “llamar racismo a la justicia retributiva es el recurso fácil de quienes no tienen soluciones para el colapso de los servicios públicos ni para el aumento de la inseguridad”. Defendió que “la prioridad nacional no vulnera la dignidad humana, simplemente pone orden y cordura, primero los de casa”, y planteó que “es hora de elegir entre efecto llamada, las regularizaciones masivas de 2026 o el bienestar de nuestros ciudadanos”. En un tramo especialmente duro de su intervención, sostuvo que “todos sabéis que hay más de 2.000.000 de parados en España y el problema no es que no encuentren trabajo, nos sobran inmigrantes, no nos harían falta si los que tenemos aquí quisieran trabajar”, añadiendo que “están muy cómodos con las paguitas que les dais, paguita o voto, voto y no quieren trabajar” y que “habéis hecho una fábrica de vagos”.

En su segunda intervención sobre la segunda moción, Blanco respondió a las críticas de la portavoz socialista, Sandra Veleda, señalando que “si tenéis un gobierno destrozado, un gobierno sin presupuestos durante más de dos años, que no tenéis ni apoyos, que eso es un meme”, no puede recriminarle los votos de Vox. Afirmó que “Vox hará lo que pueda dentro de la capacidad de los votos que tiene en proporcionalidad” y que “si tuviéramos mayoría absoluta, estoy seguro de que cambiarían las cosas”, reclamando “un poco más de rigor y menos de esto”. Insistió en que “hablar de prioridad nacional no es hablar de odio, es sentido común” y pidió que se deje de “rollos de que si vienen médicos ilegales”, precisando que “nosotros no hablamos de legales, hablamos de regulación masiva de ilegales, o sea, los que vienen en patera, los que saltan la valla, los que vienen a comernos el pan, a generar los colapsos sanitarios y a llenarnos las ciudades de inseguridad”.

Blanco remarcó que “estamos hablando de ilegales, gente que ha entrado en España ilegalmente” y que “no hablamos de los que se han regularizado y están cumpliendo una labor legalmente en España”, a quienes calificó de “bienvenidos sean todos”. Con esta distinción, trató de centrar el debate en la oposición a las regularizaciones masivas y en la prioridad nacional en el acceso a recursos públicos, manteniendo el mismo eje argumental que en la primera moción, pero ampliado al conjunto de ayudas sociales, vivienda protegida y programas financiados con fondos públicos. Su discurso se mantuvo alineado con la estrategia nacional de Vox en materia de inmigración y “prioridad nacional”.

"Prioridad Nazi-onal"

En la segunda moción, Manuel Burón (IU) abrió de nuevo el turno de réplica recordando al portavoz del PP, José Manuel Salvador, que “no han traído ustedes mociones con tinte nacional a este pleno”, aludiendo a intervenciones previas en las que se había hablado de “saltar la valla y marchar para allá de los paradores hacia Madrid”. Dirigiéndose a Eugenio Blanco, afirmó que “para tensionar hasta extremos insostenibles la sanidad y los servicios públicos ya se ha bastado y sobrado la Junta de Castilla y León, mayoritariamente del Partido Popular, ella solita en 40 años, y no le han hecho falta los inmigrantes para ello”. Añadió que ahora “habrá que ver de lo que son capaces de solucionar” cuando gobiernen, en referencia a la entrada de Vox en el ejecutivo autonómico.

Burón sostuvo que, para Izquierda Unida, “la única prioridad nacional y para muchos ciudadanos es la sanidad, la educación y los servicios públicos”, contraponiéndola a la “prioridad nacional” planteada por Vox. Ironizó con que “la otra a la que ustedes se refieren es prioridad nazi-onal”, jugando con la palabra para vincularla al término “nazi”, y señaló que “hoy ya se han repartido los papeles de buenos y malos en el equipo de gobierno”. En su segunda intervención, reiteró prácticamente el mismo mensaje, insistiendo en la responsabilidad de la Junta en la situación de la sanidad y los servicios públicos y en la crítica al enfoque de Vox.

En el debate de la segunda moción, Sandra Veleda (PSOE) intervino en un único turno, ya que su segunda intervención reprodujo el mismo contenido, para anunciar el voto en contra de su grupo “como en la anterior moción”. Recordó que se había referido a la primera iniciativa como “una moción racista y xenófoba”, precisando que se refería “a la moción, no al proponente”, y reprochó al portavoz del PP que “siempre le gusta desviar la atención”. Afirmó que le alegraba que el PP le diera la razón en que “está de acuerdo con el grueso de lo que nosotros proponíamos” y que “se ponen de perfil porque están en juego los gobiernos autonómicos”, pero que, en el fondo, reconocen que la situación “no es beneficiosa ni buena para el país”.

Veleda insistió en la necesidad de distinguir “entre situación irregular, señor Blanco, y situación ilegal”, recordando que “se hacen deportaciones todos los días, claro que sí, cuando alguien está de manera ilegal e irregular en el país”. Subrayó que “otra cuestión es que no se llegue a todos”, pero que el Estado de Derecho “garantiza que las personas ilegales o irregulares, cuando se cumplen las condiciones, se hacen las deportaciones y se cumple la ley”. Advirtió de que, con sus afirmaciones, Vox estaría “poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que día a día se dedican a llevar a cabo esos trabajos”, y vinculó la bandera de la “prioridad nacional” de Vox con la presión que la formación ejerce sobre el PP en varias comunidades autónomas.

"Prefiero mirar a Madrid que a Venezuela"

En su intervención sobre la segunda moción, José Manuel Salvador (PP) comenzó valorando la puntualización de Veleda sobre la necesidad de más personal en los servicios públicos, señalando que “precisamente porque necesitamos que se contrate más personal, fundamentalmente en servicios públicos, a ver si hay suerte y aprueban ya los presupuestos y eliminan la tasa de reposición que nos vendría muy bien al Ayuntamiento de Benavente para poder contratar gente que ahora no podemos”. Recordó que la tasa de reposición limita la capacidad de contratación municipal y vinculó la mejora de los servicios públicos a la aprobación de los presupuestos.

Salvador respondió también a la alusión de Burón al término “nazi-onal”, recordando que “nazi es una abreviación de nacionalsocialista” y que se usó para referirse a los miembros del “Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido político que llegó al poder alemán en 1933 bajo el liderazgo de Adolf Hitler”. Añadió, en tono político, que “yo miro a Madrid, usted mira a Venezuela y a otros sitios. No sé, prefiero mirar a Madrid, se lo digo de verdad, hay mucha gente ahí muy buena”. Dirigiéndose a Veleda, afirmó que “de perfil se pone usted muchos días” y que “todavía no le he oído abrir la boca sobre algunas de las frases que estamos conociendo estos días”, animándola a pronunciarse y señalando que “Sandra lo hace muy bien, está muy no sé cuántos dice cómo está quedando”, pero que espera que la alcaldesa diga “algo algún día”.

La segunda moción de Vox sobre “Prioridad Nacional” fue rechazada con el mismo resultado que la primera: voto a favor del concejal de Vox, abstención de los ocho concejales del PP y voto en contra de los seis concejales del PSOE y el edil de IU. De este modo, las dos iniciativas de Vox quedaron sin aprobar, pese a contar con el apoyo del socio de gobierno en la urgencia de su debate, y evidenciaron la soledad de la formación en el Pleno de Benavente en su estrategia de oposición a las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes y de defensa de la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda protegida y programas públicos.