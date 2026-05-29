Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración de los padres de Arancha en el juicio en ZamoraNuevo máster universitario en el Campus Viriato de ZamoraHomenaje a Rufi Velázquez en la Feria del Libro de ZamoraFestival Flamenco de Zamora: Miguel Poveda
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Precintadas las barbacoas municipales de Benavente ante el aumento del riesgo de fuego

Las altas temperaturas, la baja humedad y rachas de viento de hasta 60 km/h elevan el riesgo de ignición en toda la comunidad

Zona de barbacoas en la zona verde de la estación de tren, ahora precintadas.

Zona de barbacoas en la zona verde de la estación de tren, ahora precintadas. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha procedido al precintado de las barbacoas situadas en la Estación del Tren y en otros espacios públicos municipales tras la declaración del nivel de peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de Castilla y León, vigente desde el 27 de mayo hasta el 11 de junio.

El Consistorio recuerda que esta decisión se adopta después de que la Junta haya establecido dicho nivel de alerta, motivado por unas condiciones meteorológicas adversas que incrementan el riesgo de ignición y propagación del fuego.

En el documento autonómico se indica que «la medida responde a las previsiones meteorológicas para los próximos días, que contemplan temperaturas elevadas para esta época del año, entre 30 y 33 grados centígrados, humedades relativas muy bajas y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta».

Área de alto riego

El Consistorio subraya que Benavente está catalogado como Área de Riesgo Alto en su interfaz urbano‑forestal, lo que obliga a reforzar las medidas preventivas y a clausurar temporalmente las instalaciones destinadas al uso recreativo del fuego. La Junta prevé que, a partir del 2 de junio, se produzca un ligero descenso de las temperaturas, aunque acompañado de un aumento del viento, mientras la persistencia del anticiclón hasta el 8 o 9 de junio favorecerá la acumulación de sequedad en el combustible vegetal. Estas circunstancias, según la administración autonómica, justifican la necesidad de extremar la precaución en cualquier actividad laboral o de ocio al aire libre.

La declaración de peligro medio implica un refuerzo del operativo INFOCAL, que incrementará la vigilancia y los medios destinados a la detección y extinción de incendios. El comunicado detalla que se reforzarán los puestos de vigilancia, las autobombas, las cuadrillas terrestres, las brigadas helitransportadas, los agentes medioambientales y los retenes de maquinaria, priorizando la rapidez y la contundencia en el primer ataque a los conatos para evitar su propagación. Esta intensificación del dispositivo busca asegurar una respuesta inmediata ante cualquier foco que pudiera originarse en un contexto meteorológico especialmente sensible.

Con la entrada en vigor de la declaración, quedan suspendidas las autorizaciones de quema en monte y en terrenos rústicos situados a menos de 400 metros de zonas forestales, incluidas las quemas de restos agrícolas, forestales, pastos y matorral. La Junta recuerda que, durante todo el año, está prohibido realizar hogueras o fogatas en el monte, quemar rastrojos, arrojar colillas o materiales en ignición, abandonar residuos combustibles como vidrios o plásticos y estacionar vehículos obstaculizando caminos forestales y cortafuegos. Estas restricciones pretenden reducir cualquier posible origen de fuego en áreas especialmente vulnerables.

Noticias relacionadas y más

La administración autonómica insiste en la importancia de comunicar de inmediato cualquier incendio o situación de riesgo al teléfono de emergencias 112, canal habilitado para activar los recursos necesarios con la mayor rapidez. Asimismo, señala que la información actualizada sobre las limitaciones del uso del fuego puede consultarse en la aplicación “Incendios Forestales Castilla y León” y en la plataforma INFORCYL, donde se detallan las restricciones vigentes y los niveles de riesgo aplicables en cada momento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jerónimo Panizo, gerente de Orujos Panizo: 'Estamos orgullosos de ser del mundo rural y de invertir en él
  2. Un comercial se subió a una abonadora para colocar un cartel y sufrió un accidente: la empresa ha sido sancionada
  3. Luz verde a la instalación de un McDonald's en Benavente
  4. La Justicia de Zamora echa el guante a los estafadores de 60.000 euros a Avícola Galocha
  5. Este es el programa completo de las Fiestas del Toro 2026 de Benavente
  6. Más de 3.500 peñistas tomarán Benavente en las Fiestas del Toro con nuevas propuestas
  7. Por cada evento taurino previsto en el Toro, hay cuatro o cinco lúdicos, culturales o gastronómicos
  8. La alcaldesa de Benavente pide disculpas por el cambio de recorrido del Toro: “La Rúa tiene que quedar bien para muchos años”

Precintadas las barbacoas municipales de Benavente ante el aumento del riesgo de fuego

Precintadas las barbacoas municipales de Benavente ante el aumento del riesgo de fuego

El Pleno de Benavente reconoce hoy el pago de 76.324 euros de gastos que no siguieron el procedimiento establecido

Comisiones Obreras rechaza la Comisión de Igualdad y Acoso propuesta por el Ayuntamiento de Benavente

Comisiones Obreras rechaza la Comisión de Igualdad y Acoso propuesta por el Ayuntamiento de Benavente

Alberto Lorenzo, concejal de Fiestas de Benavente: "Por cada evento taurino previsto en el Toro, hay cuatro o cinco lúdicos, culturales o gastronómicos"

Muere el cura zamorano Vicente Blanco a los 92 años

El Circuito de Novilladas de Castilla y León 2026 se presentará el lunes en Benavente

El Circuito de Novilladas de Castilla y León 2026 se presentará el lunes en Benavente

La factura energética de los hogares de Benavente está por las nubes: Este es el mapa de lo que se paga barrio a barrio

La factura energética de los hogares de Benavente está por las nubes: Este es el mapa de lo que se paga barrio a barrio

El PSOE de Benavente denuncia el uso “artificioso” de la urgencia en una comisión de Hacienda

El PSOE de Benavente denuncia el uso “artificioso” de la urgencia en una comisión de Hacienda
Tracking Pixel Contents