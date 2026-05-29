Precintadas las barbacoas municipales de Benavente ante el aumento del riesgo de fuego

El Ayuntamiento de Benavente ha procedido al precintado de las barbacoas situadas en la Estación del Tren y en otros espacios públicos municipales tras la declaración del nivel de peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de Castilla y León, vigente desde el 27 de mayo hasta el 11 de junio.

El Consistorio recuerda que esta decisión se adopta después de que la Junta haya establecido dicho nivel de alerta, motivado por unas condiciones meteorológicas adversas que incrementan el riesgo de ignición y propagación del fuego.

En el documento autonómico se indica que «la medida responde a las previsiones meteorológicas para los próximos días, que contemplan temperaturas elevadas para esta época del año, entre 30 y 33 grados centígrados, humedades relativas muy bajas y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta».

Área de alto riego

El Consistorio subraya que Benavente está catalogado como Área de Riesgo Alto en su interfaz urbano‑forestal, lo que obliga a reforzar las medidas preventivas y a clausurar temporalmente las instalaciones destinadas al uso recreativo del fuego. La Junta prevé que, a partir del 2 de junio, se produzca un ligero descenso de las temperaturas, aunque acompañado de un aumento del viento, mientras la persistencia del anticiclón hasta el 8 o 9 de junio favorecerá la acumulación de sequedad en el combustible vegetal. Estas circunstancias, según la administración autonómica, justifican la necesidad de extremar la precaución en cualquier actividad laboral o de ocio al aire libre.

La declaración de peligro medio implica un refuerzo del operativo INFOCAL, que incrementará la vigilancia y los medios destinados a la detección y extinción de incendios. El comunicado detalla que se reforzarán los puestos de vigilancia, las autobombas, las cuadrillas terrestres, las brigadas helitransportadas, los agentes medioambientales y los retenes de maquinaria, priorizando la rapidez y la contundencia en el primer ataque a los conatos para evitar su propagación. Esta intensificación del dispositivo busca asegurar una respuesta inmediata ante cualquier foco que pudiera originarse en un contexto meteorológico especialmente sensible.

Con la entrada en vigor de la declaración, quedan suspendidas las autorizaciones de quema en monte y en terrenos rústicos situados a menos de 400 metros de zonas forestales, incluidas las quemas de restos agrícolas, forestales, pastos y matorral. La Junta recuerda que, durante todo el año, está prohibido realizar hogueras o fogatas en el monte, quemar rastrojos, arrojar colillas o materiales en ignición, abandonar residuos combustibles como vidrios o plásticos y estacionar vehículos obstaculizando caminos forestales y cortafuegos. Estas restricciones pretenden reducir cualquier posible origen de fuego en áreas especialmente vulnerables.

La administración autonómica insiste en la importancia de comunicar de inmediato cualquier incendio o situación de riesgo al teléfono de emergencias 112, canal habilitado para activar los recursos necesarios con la mayor rapidez. Asimismo, señala que la información actualizada sobre las limitaciones del uso del fuego puede consultarse en la aplicación “Incendios Forestales Castilla y León” y en la plataforma INFORCYL, donde se detallan las restricciones vigentes y los niveles de riesgo aplicables en cada momento.