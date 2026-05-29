El Pleno de Benavente reconoce hoy el pago de 76.324 euros de gastos que no siguieron el procedimiento establecido

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente abordará hoy un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 76.324,74 euros, correspondiente a facturas de 2024 y 2025 derivadas de gastos realizados "sin seguir el procedimiento legalmente establecido".

Los informes de Intervención incorporados al expediente emiten reparos con efectos suspensivos por insuficiencia e inadecuación de crédito, así como por omisión de trámites esenciales, al no haberse tramitado los correspondientes expedientes de contratación ni la fiscalización previa exigida por la normativa.

La Intervención municipal detalla que las obligaciones analizadas "presentan un vicio de nulidad al haberse dictado prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido, si bien considera que no procede la revisión de oficio al concurrir buena fe de terceros, efectiva realización de las prestaciones y riesgo de enriquecimiento injusto para la administración".

Omisiones de la función interventora

Los informes de fiscalización interna detallan una gran cantidad de actuaciones administrativas excepcionales. El expediente recoge un total de 181 omisiones de la función interventora por la prestación de servicios o suministros sin la fiscalización previa preceptiva o sin la tramitación del expediente de contratación correspondiente. La técnico ha formulado también hasta 81 notas de reparo iniciales como resultado de la intervención previa al reconocimiento de las obligaciones.

La mayoría de estos reparos y omisiones están motivados por "vicios de nulidad", como la omisión de trámites esenciales o la inexistencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de realizar el gasto. El procedimiento de reconocimiento extrajudicial busca, precisamente, "levantar estos reparos para proceder al pago y evitar el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento".

Una inyección de 745.000 euros del remanente

El Pleno abordará también un expediente de modificación presupuestaria para habilitar crédito extraordinario destinado a financiar diversas inversiones municipales que, según la documentación oficial, no pueden aplazarse al ejercicio siguiente. El expediente fija un importe total de 453.243 euros financiado íntegramente con remanente de tesorería para gastos generales, y se articula mediante la modalidad de crédito extraordinario, al no existir dotación inicial para las actuaciones previstas.

El informe de Intervención advierte de que la modificación genera un déficit inicial, al incrementarse los capítulos de gasto sin ampliación equivalente en los capítulos de ingresos no financieros, si bien la verificación definitiva del cumplimiento de las reglas fiscales se realizará con la liquidación del presupuesto.

La Intervención señala que el uso del remanente debe limitarse para garantizar la estabilidad, recordando que el superávit del ejercicio anterior —241.101 euros— debe destinarse a amortización de deuda, por lo que la financiación de esta modificación procede del remanente de libre disposición.

Del mismo modo, el Pleno abordará la aprobación de un suplemento de crédito por importe total de 291.538 euros destinado a financiar gastos corrientes y de inversión "que no pueden demorarse". La interventora municipal ha advertido de que "la utilización del remanente de tesorería para gastos generales tendrá un efecto negativo en la estabilidad y en la regla de gasto" y ha indicado que esta "modificación presupuestaria genera un déficit inicial, si bien este se verá compensado con los ajustes correspondientes".