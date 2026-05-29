Un Encuentro de Torneros y Otras Artes reúne a creadores en Santa Cristina de la Polvorosa

La Asociación ConTornos organiza el Encuentro de Torneros y Otras Artes que arranca este sábado y se prolongará hasta el domingo en el Albergue deportivo de Santa Cristina de la Polvorosa, bajo el lema “Compartiendo creatividad”. El evento, que alcanza su duodécima edición, está dedicado al fomento de aficiones creativas y reunirá a artistas y artesanos de distintas disciplinas.

Este sábado la jornada comenzará a las 11.30 con la bienvenida a los artistas y la apertura de la XII Exposición de Torneado Creativo y otras Artes. A partir de las 12.00, se celebrarán talleres demostrativos impartidos por artistas de renombre, seguidos de un taller infantil a cargo de la Asociación ConTornos.

Durante el mediodía, la cantina popular ofrecerá servicio a los asistentes y se realizará un sorteo de piezas únicas donadas por los participantes. El recinto cerrará temporalmente a las 14.30 y reabrirá a las 17.00 para continuar con nuevas demostraciones, actividades infantiles y una subasta de artesanía creativa antes del cierre definitivo a las 21.00.

Jornada dominical

El domingo, el recinto abrirá sus puertas a las 11.30 para una segunda jornada centrada en el torneado creativo. Se repetirán los talleres demostrativos y el taller infantil, además de la cantina popular.

A las 13.45, se celebrará un gran sorteo de piezas elaboradas durante los talleres y una subasta de obras artesanas. El encuentro concluirá a las 14.30 con el agradecimiento a los artistas y la clausura oficial del evento.