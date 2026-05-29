Comisiones Obreras rechaza la Comisión de Igualdad y Acoso propuesta por el Ayuntamiento de Benavente

El sindicato Comisiones Obreras ha trasladado al Ayuntamiento su rechazo a la creación de una Comisión de Igualdad y Acoso tras la reunión municipal convocada el pasado 14 de mayo. El sindicato realiza un análisis exhaustivo en el que detalla que la administración local no dispone en la actualidad de ningún órgano formalmente constituido ni de un procedimiento reglado para abordar situaciones de acoso laboral.

El sindicato sostiene que la propuesta municipal para crear una comisión y un protocolo introduce elementos que no se corresponden con el marco normativo y que pueden generar confusión en la tramitación de los casos.

La comunicación de CC OO se ha producido tras una reunión celebrada el 14 de mayo, convocada como sesión de la comisión paritaria, a la que asistieron los delegados sindicales y sus asesores, y en cuya documentación se incluyó un borrador de protocolo de acoso laboral inédito y sin aprobar, que el Ayuntamiento había asegurado previamente que ya existía. La presencia de ese borrador, posteriormente calificada como un error por el propio Consistorio, evidenció para las organizaciones sindicales la inexistencia de un documento que la administración local había asegurado tener en vigencia.

Audioacta

La sesión fue grabada mediante audioacta y fuentes sindicales han solicitado que se haga pública al no contener datos protegidos por ley. Este encuentro se produjo, además, en un contexto marcado por la demanda presentada ante el Juzgado de lo Social número 1 por una trabajadora municipal por acoso laboral y abuso de poder, admitida a trámite y anterior a la reunión, pero posterior al primer encuentro de la comisión paritaria en el que esa trabajadora fue citada.

El sindicato recuerda que el consistorio cuenta con un Plan de Igualdad que contempla la existencia de una Comisión de Seguimiento y de una Comisión Instructora para los casos de acoso por razón de sexo, ambas definidas en el propio plan. Sin embargo, ninguna de estas estructuras ha sido constituida ni dispone de un reglamento que determine su funcionamiento, lo que impide aplicar las medidas previstas y deja sin desarrollo los mecanismos internos diseñados para garantizar la igualdad y la prevención del acoso por razón de sexo.

En su exposición, la organización sindical subraya que el Plan de Igualdad no contempla la creación de una comisión denominada “igualdad y acoso”, por lo que considera improcedente elaborar un reglamento para un órgano que no existe en el marco normativo municipal. Esta ausencia de previsión normativa convierte la propuesta en un elemento ajeno al diseño institucional aprobado y dificulta la coherencia interna de los procedimientos.

El sindicato recuerda en que el acoso por razón de sexo constituye un tipo específico de acoso laboral con características propias y un tratamiento diferenciado, regulado de forma concreta en el Plan de Igualdad. Por ello, considera que mezclar este ámbito con el acoso laboral general en una única comisión supone un error conceptual que puede generar inseguridad jurídica y afectar a la protección de las personas afectadas, ya que cada ámbito requiere procedimientos, garantías y órganos distintos.

CCOO señala que el Ayuntamiento no dispone de un protocolo reglado para la gestión de casos de acoso laboral y que la propuesta municipal pretende cubrir este vacío. No obstante, advierte de que cualquier actuación en esta materia debe encuadrarse en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece las obligaciones de las administraciones públicas en materia de seguridad y salud laboral y determina los órganos competentes para la tramitación de estos procedimientos. En este contexto sostiene que la creación de una “Comisión Paritaria de Igualdad y Acoso” sería prematura y que el Ayuntamiento estaría “empezando la casa por el tejado”.

Prevención de Riesgos

La organización sindical recuerda que la normativa vigente exige que los procedimientos relacionados con la prevención de riesgos se tramiten en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, órgano encargado de analizar y aprobar las medidas que afectan a la salud de la plantilla. Una vez debatido en este comité, el protocolo debe elevarse a la Mesa General de Negociación, donde se adoptan los acuerdos que afectan al conjunto del personal municipal, garantizando así un proceso ordenado y conforme a la legislación.

En su análisis, CCOO considera que el protocolo propuesto por el Ayuntamiento no se ajusta al marco jurídico aplicable y que introduce elementos propios de otras normativas que no corresponden al ámbito de la prevención de riesgos laborales. El sindicato sostiene que la regulación debe basarse en los criterios establecidos por la legislación de seguridad y salud laboral y por los organismos especializados, de forma que se garantice la coherencia y la eficacia del procedimiento.

La organización plantea que las comisiones encargadas de tramitar casos de acoso laboral deberían seguir un criterio semejante al de las comisiones previstas en el Plan de Igualdad para los casos de acoso por razón de sexo, evitando duplicidades y asegurando que los órganos creados respondan a un diseño institucional consistente y alineado con los instrumentos ya aprobados por el Ayuntamiento.

El sindicato afirma que su objetivo es garantizar que los procedimientos sean útiles, eficaces y respetuosos con la normativa, especialmente en situaciones tan delicadas como las que implican denuncias de acoso. Para ello, considera imprescindible que el Ayuntamiento active las estructuras previstas en el Plan de Igualdad, elabore un protocolo ajustado a la legislación de prevención de riesgos laborales y establezca órganos con competencias claras y definidas, de forma que se asegure la protección real de la plantilla.

CCOO concluye que la creación de nuevos órganos sin base normativa, la mezcla de ámbitos competenciales y la ausencia de estructuras previamente definidas pueden generar disfunciones y dificultar la correcta tramitación de los casos. Por ello, reclama una reorganización completa de los procedimientos internos, basada en la legislación vigente y en los instrumentos ya aprobados, que permita garantizar la seguridad jurídica y la eficacia de las actuaciones municipales en materia de acoso laboral.