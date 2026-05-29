Bronca en el Pleno de Benavente: "sanchista", "subnormal" "imbécil"

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado con los votos del PP y Vox un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 76.324,74 euros, correspondiente a facturas de 2024 y 2025, una modificación de crédito para inversiones municipales por valor de 453.243 euros financiado íntegramente con remanente de tesorería para gastos generales, y un suplemento de crédito de 291.538 euros destinado a financiar gastos corrientes y de inversión.

El PP y Vox defendieron la necesidad de aprobar el reconocimiento de las facturas adeudadas para pagar lo que se debe por bienes y servicios prestados y realizar inversiones comprometidas, y el PSOE e IU se apoyaron en los informes de Intervención que recogen reparos y omisiones de la función interventora a la par que advierten de riesgos para la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la regla de gasto, para denunciar una mala gestión y poner el foco en los riesgos de futuros incumplimientos, incluyendo el uso de remanente para gastos corrientes.

En el debate de estos puntos estaban enfrascados los grupos municipales hasta que el portavoz del PP, José Manuel Salvador, después de que lo hiciera la alcaldesa, acusó a la portavoz del PSOE, Patricia Martín, de haber actuado de mala fe al denunciar la convocatoria de la comisión de Hacienda porque no le había llegado la documentación "sabiendo que era un error" y acusarla de traer el "Sanchismo" a Benavente. La segunda portavoz del PSOE, Sandra Veleda pidió a la alcaldesa que limitara el debate al punto abordado, y comenzó el rifirrafe.

"Que conste en acta"

Veleda denunció que el portavoz del PP había llamado "incompetente" a Patricia Martín, y la alcaldesa replicó que el concejal del PSOE, Marcos Valtueña, la había llamado "subnormal" e "imbécil" al portavoz José Manuel Salvador. Aunque Valtueña negó la imputación que le hacía Beatriz Asensio, esta aseguró que tenía el "oído fino" e insistió en que se incorporaran los supuestos insultos al acta de la sesión plenaria tras amonestar al edil socialista porque no iba a dar marcha atrás.

Finalmente, PP y Vox sacaron adelante el pago de facturas y las modificaciones de crédito, mientras que PSOE e IU votaron en contra. Luego llegó el turno de las mociones. No prosperaron las planteadas por Vox sobre inmigración y prioridad nacional aunque el PP aceptó la urgencia y pudo producirse el debate.

Otras dos mociones del PSOE para que la Junta ejerza las competencias que tiene en materia de incendios forestales en lugar de delegar en los Ayuntamientos planes y acciones para las que no tienen recursos, y la aprobación de una ordenanza sobre vehículos de movilidad personal (VMP) (monopatines), no pasaron la urgencia y, por lo tanto, no se debatieron. "La Policía está trabajando en ello", vino a decir el concejal portavoz del PP, José Manuel Salvador, con respecto a la segunda. Aunque hace meses anunció un texto normativo para regular los VMP, ayer explicó que ya existe la norma de la Dirección General de Tráfico y además la Policía está en el asunto.