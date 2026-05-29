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Benavente homenajea a los “enmaromadores históricos” con una placa en el Toril

La medida busca preservar la memoria de quienes sostuvieron la tradición del Toro Enmaromado durante generaciones

La alcaldesa, Beatriz Asensio, y el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, posando junto a la placa conmemorativa.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, y el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, posando junto a la placa conmemorativa. / A. B.

J. A. Gil

Benavente

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, han participado en el descubrimiento de una placa conmemorativa en el Toril destinada a reconocer la labor de las personas que, durante décadas, han ejercido como enmaromadores. Se trata, según Asensio, de un gesto dirigido a quienes “han hecho grande la fiesta”, incluidos aquellos que ya no están entre nosotros, destacando la tradición como eje central del acto.

Asensio ha explicado que la iniciativa partió del concejal de Fiestas, a quien atribuyó la idea de rendir homenaje a quienes trabajaron en el Toril “con cada uno de los toros enmaromados”, recordando que se trata de un trabajo en equipo y que el reconocimiento pretende mantener vivas las raíces de la celebración. La alcaldesa ha insistido en que desde el inicio del mandato se ha buscado “mantener vivas esas raíces” y reconocer a los antecesores que contribuyeron a que la fiesta alcanzara su actual relevancia como Fiesta de Interés Turístico Regional y Premio de la Tauromaquia de Castilla y León.

El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, ha dicho que la propuesta surgió al intentar recopilar y poner en valor los rincones más significativos de la tradición, entre ellos el Toril, que “se ha hecho más accesible en los últimos años”. El concejal ha agradecido la colaboración de vecinos que han cedido imágenes y documentación, se ha podido reconstruir la memoria de los enmaromadores y su evolución a lo largo del tiempo.

Relevo generacional

Durante su intervención, ha enumerado a varias de las "figuras históricas" en el desempeño de esta tarea, “desde Francisco Pajares hasta los actuales enmaromadores, Francisco Jesús Saragüeta y Carlos Lorenzo Rodríguez”, subrayando la labor fundamental que desempeñan en la continuidad de la tradición. El concejal ha dicho que la placa pretende ser un “sincero y sentido homenaje” a todas estas personas.

Respecto al relevo generacional, Lorenzo ha asegurado que la escuela de enmaromadores continúa activa, aunque actualmente el cupo está completo debido a las limitaciones del espacio. Según ha dicho existen nuevas incorporaciones preparándose para asumir responsabilidades cuando llegue el momento, garantizando así la continuidad de la tradición.

Aspecto del toril, que ha sido reformado con recursos municipales, según la alcaldesa.

Aspecto del toril, que ha sido reformado con recursos municipales, según la alcaldesa. / A. B.

En relación con las obras realizadas en el Toril, Asensio ha aclarado que se han llevado a cabo intervenciones mínimas, ejecutadas por los propios servicios municipales, sin necesidad de proyecto técnico. La actuación se ha centrado en ampliar la entrada para facilitar el acceso del camión y mejorar el suelo y algunas zonas interiores, con el objetivo de aumentar el confort de los animales durante las horas previas al enamoramiento.

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Finalmente, el concejal ha anunciado la apertura de una exposición a las 20.00 horas, elaborada a partir del archivo municipal de imágenes y de los paneles divulgativos utilizados recientemente en Las Ventas.

Aspecto de la exposición.

Aspecto de la exposición. / A. B.

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