Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Ultra Sanabria en ZamoraCáncer de pulmón en ZamoraCarteles Fiestas de San Pedro en ZamoraAccidente en Zamora
instagramlinkedin

Festejos populares

El Ayuntamiento de Benavente suspende los Chiquibueyes tras la negativa de la Junta

La denegación de las guías de traslado de los animales y la falta de encaje como espectáculo taurino fuerzan la cancelación de la actividad

Una de los festejos con chiquibuyes celebrados en Benavente.

Una de los festejos con chiquibuyes celebrados en Benavente. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado la suspensión de la celebración de los Chiquibueyes, una de las actividades incluidas en la programación de las Fiestas del Toro Enmaromado. La decisión se adopta, según un comunicado municipal, tras la comunicación oficial de la Junta de Castilla y León (JCYL) de que este evento “no procede autorización para este tipo de espectáculo”.

La Concejalía de Fiestas afirma que, “como en ocasiones anteriores”, se habían realizado los trámites oportunos para la celebración de los Chiquibueyes. Entre esos trámites se encontraba la comunicación a la administración autonómica de los datos necesarios del evento, así como del dispositivo sanitario y de seguridad previsto para su desarrollo.

La JCYL ha trasladado al Consistorio que no puede autorizar este espectáculo, al no estar considerado espectáculo taurino ni estar regulado en el Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León. Este marco normativo es el que rige las actividades taurinas populares en la comunidad autónoma y, según la comunicación recibida, los Chiquibueyes no se ajustan a dicha regulación.

Guías de traslado denegadas

El Ayuntamiento detalla además que, en la jornada de hoy, han sido denegadas las guías de traslado de los animales que iban a participar en el evento. La denegación se fundamenta en que “no hay autorización para chiquibueyes”, sin que, de acuerdo con el comunicado municipal, se haya aportado una justificación adicional o más extensa sobre los motivos concretos de esta negativa administrativa.

La Concejalía de Fiestas sostiene que continúa trabajando en la defensa de esta fiesta, a la que vincula con el arraigo y la tradición local. El comunicado califica la decisión de la administración autonómica como carente de justificación jurídica suficiente y subraya que la suspensión de los Chiquibueyes afecta de manera directa a la programación festiva prevista para estos días.

El Consistorio pone el foco en la juventud y en las familias al recordar que esta actividad genera una especial ilusión entre estos colectivos. Según la nota, los Chiquibueyes se habían convertido en una propuesta habitual dentro de la programación festiva de los últimos años “en todo el territorio nacional”, lo que, a juicio del Ayuntamiento, refuerza su carácter consolidado dentro del calendario de actividades lúdicas.

Noticias relacionadas y más

Pese a la suspensión de este evento, el Ayuntamiento de Benavente asegura en su comunicado que continúa trabajando para ofrecer una programación festiva “amplia y diversa”. En este sentido, reitera su compromiso con la organización de unas Fiestas del Toro Enmaromado participativas, seguras y atractivas para vecinos y visitantes, y anuncia que se ofrecerán alternativas en la programación para suplir la ausencia de los Chiquibueyes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jerónimo Panizo, gerente de Orujos Panizo: 'Estamos orgullosos de ser del mundo rural y de invertir en él
  2. Un comercial se subió a una abonadora para colocar un cartel y sufrió un accidente: la empresa ha sido sancionada
  3. Luz verde a la instalación de un McDonald's en Benavente
  4. La Justicia de Zamora echa el guante a los estafadores de 60.000 euros a Avícola Galocha
  5. Este es el programa completo de las Fiestas del Toro 2026 de Benavente
  6. Más de 3.500 peñistas tomarán Benavente en las Fiestas del Toro con nuevas propuestas
  7. Por cada evento taurino previsto en el Toro, hay cuatro o cinco lúdicos, culturales o gastronómicos
  8. La alcaldesa de Benavente pide disculpas por el cambio de recorrido del Toro: “La Rúa tiene que quedar bien para muchos años”

El Ayuntamiento de Benavente suspende los Chiquibueyes tras la negativa de la Junta

El Ayuntamiento de Benavente suspende los Chiquibueyes tras la negativa de la Junta

La Prioridad Nacional de Vox se queda sola en Benavente

La Prioridad Nacional de Vox se queda sola en Benavente

Precintadas las barbacoas municipales de Benavente ante el aumento del riesgo de fuego

Precintadas las barbacoas municipales de Benavente ante el aumento del riesgo de fuego

El Pleno de Benavente reconoce hoy el pago de 76.324 euros de gastos que no siguieron el procedimiento establecido

Comisiones Obreras rechaza la Comisión de Igualdad y Acoso propuesta por el Ayuntamiento de Benavente

Comisiones Obreras rechaza la Comisión de Igualdad y Acoso propuesta por el Ayuntamiento de Benavente

Alberto Lorenzo, concejal de Fiestas de Benavente: "Por cada evento taurino previsto en el Toro, hay cuatro o cinco lúdicos, culturales o gastronómicos"

Muere el cura zamorano Vicente Blanco a los 92 años

El Circuito de Novilladas de Castilla y León 2026 se presentará el lunes en Benavente

El Circuito de Novilladas de Castilla y León 2026 se presentará el lunes en Benavente
Tracking Pixel Contents