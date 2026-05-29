El Ayuntamiento de Benavente suspende los Chiquibueyes tras la negativa de la Junta

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado la suspensión de la celebración de los Chiquibueyes, una de las actividades incluidas en la programación de las Fiestas del Toro Enmaromado. La decisión se adopta, según un comunicado municipal, tras la comunicación oficial de la Junta de Castilla y León (JCYL) de que este evento “no procede autorización para este tipo de espectáculo”.

La Concejalía de Fiestas afirma que, “como en ocasiones anteriores”, se habían realizado los trámites oportunos para la celebración de los Chiquibueyes. Entre esos trámites se encontraba la comunicación a la administración autonómica de los datos necesarios del evento, así como del dispositivo sanitario y de seguridad previsto para su desarrollo.

La JCYL ha trasladado al Consistorio que no puede autorizar este espectáculo, al no estar considerado espectáculo taurino ni estar regulado en el Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León. Este marco normativo es el que rige las actividades taurinas populares en la comunidad autónoma y, según la comunicación recibida, los Chiquibueyes no se ajustan a dicha regulación.

Guías de traslado denegadas

El Ayuntamiento detalla además que, en la jornada de hoy, han sido denegadas las guías de traslado de los animales que iban a participar en el evento. La denegación se fundamenta en que “no hay autorización para chiquibueyes”, sin que, de acuerdo con el comunicado municipal, se haya aportado una justificación adicional o más extensa sobre los motivos concretos de esta negativa administrativa.

La Concejalía de Fiestas sostiene que continúa trabajando en la defensa de esta fiesta, a la que vincula con el arraigo y la tradición local. El comunicado califica la decisión de la administración autonómica como carente de justificación jurídica suficiente y subraya que la suspensión de los Chiquibueyes afecta de manera directa a la programación festiva prevista para estos días.

El Consistorio pone el foco en la juventud y en las familias al recordar que esta actividad genera una especial ilusión entre estos colectivos. Según la nota, los Chiquibueyes se habían convertido en una propuesta habitual dentro de la programación festiva de los últimos años “en todo el territorio nacional”, lo que, a juicio del Ayuntamiento, refuerza su carácter consolidado dentro del calendario de actividades lúdicas.

Pese a la suspensión de este evento, el Ayuntamiento de Benavente asegura en su comunicado que continúa trabajando para ofrecer una programación festiva “amplia y diversa”. En este sentido, reitera su compromiso con la organización de unas Fiestas del Toro Enmaromado participativas, seguras y atractivas para vecinos y visitantes, y anuncia que se ofrecerán alternativas en la programación para suplir la ausencia de los Chiquibueyes.