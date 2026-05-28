La factura energética de los hogares de Benavente está por las nubes: Este es el mapa de lo que se paga barrio a barrio

Los hogares benaventanos pagaron la energía entre uno y tres puntos por encima de la media nacional en 2024. Los datos, extraídos del primer Atlas de la Pobreza Energética que acaba de hacer público el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), señalan que mientras la factura energética doméstica media fue de 763 euros por hogar en el conjunto del país, en Benavente se situó entre 798 y 1.255 euros por hogar equivalente .

Este Atlas estatal elaborado por investiadores del Basque Centre for Climate Change estima por primera vez a escala de sección censal el gasto energético doméstico y su carga energética usando una metodología que permite identificar desigualdades intraurbanas y localizar áreas con mayor esfuerzo económico. Benavente es un caso palmario.

El concepto de carga energética —porcentaje del ingreso neto destinado al pago de energía— es clave para interpretar los datos. El Atlas nacional señala que "la carga energética media fue del 3,67 % (mediana 3,6 %)" y que en el 10 % de las secciones con mayor carga "se alcanzan cifras del 5,52 % o más". Esta referencia permite contextualizar los valores registrados en Benavente, donde la carga energética fue de entre un 4,31 y un 7,04 %.

Tres distritos, y todos sus hogares por encima de la media de 763 euros al año

Benavente tiene tres distritos con varias secciones censales cada uno de ellos que se corresponden con las áreas de voto cada vez que hay elecciones. Así, el Distrito 1, con sus correspondientes secciones, agrupa las zonas de San Isidro, Las Eras, La Sinoga y Buenos Aire, y concentra áreas residenciales consolidadas con cargas energéticas entre el 4,3 % y el 7 %.

El Distrito 2, vinculado a los barrios de El Pinar, La Encomienda, Fernando II y Adultos, presenta valores medios de factura total entre 798 y 1.119 euros con cargas del 4,5 % al 5,3 %. Por último, el Distrito 3, asociado a La Encomienda y zonas del entorno de Federico Silva, muestra las facturas más altas (hasta 1.135 €) y cargas superiores al 5,6 %.

Estos datos permiten situar el impacto de la pobreza energética por zonas: los barrios del norte y oeste concentran el mayor esfuerzo sobre la renta, mientras que los sectores centrales y meridionales presentan valores más moderados, reflejando una distribución desigual del gasto energético dentro del municipio.

En los distritos y secciones censales D1-S1 a D3-S2, la factura energética doméstica total presenta una variación significativa. El mínimo corresponde a D2‑S2, con 798,01 euros por hogar equivalente, mientras que el máximo se registra en D1‑S6, con 1.255,29 euros. Otros valores destacados son 813,77 euros (D1‑S4), 860,49 euros (D2‑S6), 1.008,84 euros (D3‑S1) o 1.135,11 euros (D3‑S2).

Los principales datos sobre Benavente en el Atlas estatal. / J. A. G.

El gasto en electricidad constituye uno de los componentes principales de la factura. En Benavente, los importes oscilan entre 325,37 euros (Distrito 2)y 474,64 euros (Distrito 1), con cifras como 363,83 euros (D1‑S1), 342,68 euros (D2‑S2) o 454,68 euros (D3‑S2). El Atlas estatal recuerda que "la media del gasto eléctrico fue de 513 euros, con una mediana de 499 euros”, lo que sitúa a Benavente en valores próximos pero generalmente inferiores en este componente concreto.

El componente de gas muestra una presencia relevante en la estructura energética local. Los valores van desde 306,91 euros (D1‑S1) hasta 464,71 euros (D2‑S5), con otros importes como 351,71 euros (D1‑S4), 409,03 euros (D2‑S4) o 451,94 euros (D2‑S6). El Atlas nacional contextualiza que el gas "muestra una distribución mucho más localizada, concentrada en áreas con mayor implantación de la red de distribución y climas más fríos".

Otros combustibles

El apartado de combustibles alternativos —gases licuados, combustibles líquidos o biomasa— presenta valores muy variables en Benavente. Las cifras van desde 70,48 euros (D2‑S4) hasta 342,54 euros (D1‑S7), con otros registros como 119,84 euros (D1‑S4), 130,25 euros (D1‑S5), 288,66 euros (D3‑S1) o 307,33 euros (D3‑S2). El Atlas estatal indica que estos combustibles "destacan en el centro-oeste y en ámbitos más rurales", lo que encaja con el patrón observado en la ciudad.

La carga energética en Benavente se sitúa por encima de la media nacional en todos los distritos y secciones censales analizados. Los valores oscilan entre el 4,31 % (D1‑S4) y el 7,04 % (D1‑S7), con porcentajes como 4,50 % (D1‑S5), 5,34 % (D2‑S4), 5,37 % (D3‑S1) o 5,64 % (D3‑S2). El Atlas estatal subraya que la carga energética permite "identificar no solo dónde se gasta más, sino también dónde ese gasto supone un mayor esfuerzo relativo". La desagregación por distrito y sección censal permite identificar áreas donde el esfuerzo económico es mayor y donde las políticas de eficiencia y apoyo pueden resultar más necesarias.

Datos principales por distritos y secciones censales en Benavente. / J. A. G.

Según los datos del Atlas la factura media anual por hogar en Benavente oscila entre 798 € y 1.135 €, mientras que la media española se sitúa en 763 €. En las zonas con mayor carga (La Sinoga y Encomienda–Federico Silva), el esfuerzo energético alcanza el 7 % de la renta, frente al 3,67 % nacional.

Esto significa que el esfuerzo relativo sobre la renta puede llegar a ser hasta tres veces superior en los barrios más vulnerables. Es una diferencia estructural que evidencia una mayor presión energética local por menor renta disponible y mayor gasto doméstico.