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El Circuito de Novilladas de Castilla y León 2026 se presentará el lunes en Benavente

El Teatro Reina Sofía acogerá el acto, presidido por el consejero Gonzalo Santonja y con la presencia de los seis novilleros participantes

Una novillada en la plaza de toros de Benavente en 2010.

Una novillada en la plaza de toros de Benavente en 2010. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Circuito de Novilladas de Castilla y León 2026 será presentado oficialmente el próximo lunes, 1 de junio, en un acto que tendrá lugar en el Teatro Reina Sofía de Benavente. La presentación estará presidida por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y contará con la conducción del periodista Carlos Martín Santoyo. Junto a ellos intervendrán Borja Cardelús, director general de la Fundación Toro de Lidia; Julio Norte, triunfador de la pasada edición; y Beatriz Asensio Boyano, alcaldesa de Benavente.

El circuito, integrado en la Liga Nacional de Novilladas y promovido por la Junta de Castilla y León junto a la Fundación Toro de Lidia, se desarrollará entre el 14 de junio y el 2 de agosto con seis festejos en distintas provincias. 

Benavente será una de las seis sedes del certamen, junto a Alba de Tormes, Almazán, El Tiemblo, Roa de Duero y Herrera de Pisuerga. Estas localidades representan a Salamanca, Soria, Ávila, Zamora, Burgos y Palencia en una edición que mantiene su carácter itinerante y su objetivo de acercar el toreo de base al medio rural.

Tres novilladas clasificatorias

El formato del circuito conservará su estructura habitual, con tres novilladas clasificatorias, dos semifinales y una final. En ellas participarán cuatro novilleros procedentes del bolsín clasificatorio y dos finalistas de la edición anterior, completando así un total de seis participantes.

Los seis novilleros que asistirán al acto de presentación y competirán en esta edición serán Salvador Herrero, Ruiz de Velasco, Raquel Martín, Emilio García‑Torres, Álvaro Rojo y Jorge Oliva

Durante la presentación en Benavente se darán a conocer los carteles completos de cada festejo, así como el orden de participación de los novilleros. De entre ellos saldrá el sucesor de Julio Norte, vencedor del Circuito de Castilla y León 2025 tras imponerse en la final celebrada en Herrera de Pisuerga.

El certamen forma parte de un proyecto de promoción de la tauromaquia impulsado por la Junta y la Fundación Toro de Lidia, cuyo objetivo es “fomentar la tauromaquia como patrimonio cultural y apoyar a los jóvenes novilleros y ganaderías de la comunidad” .

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Desde su creación en 2021, el circuito ha celebrado 34 festejos y ha contado con la participación de 35 novilleros. En esta sexta edición, que arranca con la presentación en Benavente, se lidiarán seis novilladas y participarán seis aspirantes al trofeo, manteniendo la continuidad del proyecto en la Comunidad.

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