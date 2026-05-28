Festejos taurinos
El Circuito de Novilladas de Castilla y León 2026 se presentará el lunes en Benavente
El Teatro Reina Sofía acogerá el acto, presidido por el consejero Gonzalo Santonja y con la presencia de los seis novilleros participantes
El Circuito de Novilladas de Castilla y León 2026 será presentado oficialmente el próximo lunes, 1 de junio, en un acto que tendrá lugar en el Teatro Reina Sofía de Benavente. La presentación estará presidida por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y contará con la conducción del periodista Carlos Martín Santoyo. Junto a ellos intervendrán Borja Cardelús, director general de la Fundación Toro de Lidia; Julio Norte, triunfador de la pasada edición; y Beatriz Asensio Boyano, alcaldesa de Benavente.
El circuito, integrado en la Liga Nacional de Novilladas y promovido por la Junta de Castilla y León junto a la Fundación Toro de Lidia, se desarrollará entre el 14 de junio y el 2 de agosto con seis festejos en distintas provincias.
Benavente será una de las seis sedes del certamen, junto a Alba de Tormes, Almazán, El Tiemblo, Roa de Duero y Herrera de Pisuerga. Estas localidades representan a Salamanca, Soria, Ávila, Zamora, Burgos y Palencia en una edición que mantiene su carácter itinerante y su objetivo de acercar el toreo de base al medio rural.
Tres novilladas clasificatorias
El formato del circuito conservará su estructura habitual, con tres novilladas clasificatorias, dos semifinales y una final. En ellas participarán cuatro novilleros procedentes del bolsín clasificatorio y dos finalistas de la edición anterior, completando así un total de seis participantes.
Los seis novilleros que asistirán al acto de presentación y competirán en esta edición serán Salvador Herrero, Ruiz de Velasco, Raquel Martín, Emilio García‑Torres, Álvaro Rojo y Jorge Oliva.
Durante la presentación en Benavente se darán a conocer los carteles completos de cada festejo, así como el orden de participación de los novilleros. De entre ellos saldrá el sucesor de Julio Norte, vencedor del Circuito de Castilla y León 2025 tras imponerse en la final celebrada en Herrera de Pisuerga.
El certamen forma parte de un proyecto de promoción de la tauromaquia impulsado por la Junta y la Fundación Toro de Lidia, cuyo objetivo es “fomentar la tauromaquia como patrimonio cultural y apoyar a los jóvenes novilleros y ganaderías de la comunidad” .
Desde su creación en 2021, el circuito ha celebrado 34 festejos y ha contado con la participación de 35 novilleros. En esta sexta edición, que arranca con la presentación en Benavente, se lidiarán seis novilladas y participarán seis aspirantes al trofeo, manteniendo la continuidad del proyecto en la Comunidad.
- La jueza reactiva la causa contra la exalcaldesa de Burganes de Valverde e imputa a su cuñado
- Un comercial se subió a una abonadora para colocar un cartel y sufrió un accidente: la empresa ha sido sancionada
- La Justicia de Zamora echa el guante a los estafadores de 60.000 euros a Avícola Galocha
- Este es el programa completo de las Fiestas del Toro 2026 de Benavente
- Benavente activa un gran dispositivo preventivo para sus Fiestas del Toro: tierra y aire bajo vigilancia
- Más de 3.500 peñistas tomarán Benavente en las Fiestas del Toro con nuevas propuestas
- Luz verde a la instalación de un McDonald's en Benavente
- La alcaldesa de Benavente pide disculpas por el cambio de recorrido del Toro: “La Rúa tiene que quedar bien para muchos años”