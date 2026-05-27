VOX Benavente lleva al Pleno dos mociones contra la regularización masiva de inmigrantes ilegales

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Benavente ha registrado dos mociones para su debate en el próximo Pleno municipal con el objetivo de rechazar las políticas de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular y defender lo que denomina prioridad nacional de los españoles en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos. En la nota remitida se indica que las iniciativas se presentan “para defender la prioridad nacional y rechazar la regularización masiva de inmigrantes ilegales”.

Las propuestas instan al Gobierno de España a derogar el Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado mes de abril, que modifica el Reglamento de Extranjería y, según se recoge en el texto, “facilita procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes ilegales”. Al mismo tiempo, VOX solicita revisar el Real Decreto 180/2026, relativo al acceso a la atención sanitaria pública de personas extranjeras sin residencia legal en España, con el fin de replantear el marco normativo que regula estas prestaciones.

Desde VOX Benavente se sostiene que estas políticas están generando una presión creciente sobre los servicios públicos y sobre los ayuntamientos, especialmente en áreas como servicios sociales, padrón, vivienda y atención administrativa. El comunicado señala que esta situación estaría provocando “retrasos, sobrecarga y dificultades para atender adecuadamente a los vecinos”, en referencia al impacto organizativo y de gestión que, a juicio del grupo, soportan las entidades locales.

"Españoles, ciudadanos de segunda"

El portavoz municipal de VOX, Eugenio Blanco, afirma en la nota que “los españoles no pueden ser ciudadanos de segunda en su propio país y quienes sostienen el sistema con su trabajo y sus impuestos deben tener prioridad en el acceso a ayudas sociales, vivienda pública y recursos financiados por todos”. Esta declaración se enmarca en el argumento central de las mociones, centrado en la prioridad de los nacionales en el acceso a recursos públicos y prestaciones financiadas con fondos generales.

Una de las mociones plantea expresamente instar a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a garantizar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda protegida y programas públicos. El texto vincula esta petición con la defensa de “la sostenibilidad del Estado del bienestar y la protección de los servicios públicos”, subrayando la necesidad de que las administraciones autonómica y estatal adopten medidas en esa dirección.

La segunda iniciativa se centra en las consecuencias administrativas y económicas que estos procesos de regularización generan en los municipios, poniendo el foco en la carga de trabajo y en la tramitación de expedientes. VOX reclama “rigor jurídico y control exhaustivo en cualquier informe o documentación emitida por el Ayuntamiento, evitando automatismos y garantizando el estricto cumplimiento de la legalidad”, según se recoge literalmente en la nota de prensa.

En este contexto, el grupo municipal rechaza que el Ayuntamiento destine recursos extraordinarios, refuerzos de personal o dispositivos específicos para facilitar procesos masivos derivados de decisiones adoptadas por el Gobierno central “sin financiación suficiente ni planificación adecuada”. La formación local vincula estos refuerzos con la carga añadida que, a su juicio, suponen las medidas estatales sobre la estructura administrativa municipal.

VOX Benavente afirma en el comunicado que defiende una inmigración legal, ordenada y vinculada al respeto a las leyes españolas, diferenciándola de las regularizaciones extraordinarias. En el texto se sostiene que “las regularizaciones masivas generan efecto llamada, deterioran la convivencia y ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema público”, en referencia al impacto que atribuyen a estas políticas sobre la cohesión social y los recursos del Estado.

El portavoz municipal concluye que “gobernar también significa priorizar, y nuestra prioridad deben ser los vecinos de Benavente y los españoles que sostienen este país”, en alusión al enfoque que VOX pretende trasladar al debate plenario.