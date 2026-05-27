Todo lo que traerán las fiestas de la Virgen de la Trinidad en San Cristóbal de Entreviñas

San Cristóbal de Entreviñas se prepara para vivir un intenso fin de semana festivo con motivo de las celebraciones en honor a la Virgen de la Trinidad, un programa que combinará tradición, música, cultura y actividades para todas las edades entre el sábado 30 de mayo y el lunes 1 de junio.

Las fiestas arrancarán el sábado con una jornada marcada por la celebración organizada por los “Quintos del 2001”, que conmemoran su 25 aniversario y que han preparado distintas actuaciones en la Plaza del Ayuntamiento. La programación comenzará a las 18.00 horas con la actuación de Diego Santos y continuará a partir de las 21.30 horas con la Discoteca Mambrú. Además, durante la tarde, entre las 17.30 y las 20.30 horas, el Centro de Día acogerá una exposición de piezas torneadas elaboradas por José María Ferrero, instalada en la planta superior del edificio.

El domingo, actos tradicionales

La jornada central de las fiestas llegará el domingo con los actos religiosos y algunas de las citas más tradicionales del programa. A las 12.30 horas tendrá lugar el pasacalles a cargo de La Banda de San Cristóbal, que precederá a la misa en honor a la patrona y a la posterior procesión, prevista para las 13.00 horas y acompañada también por la formación musical local.

La tarde continuará con propuestas para diferentes generaciones: a las 18.30 horas se celebrarán juegos infantiles en la calle Benavente y media hora después, a las 19.00 horas, el Centro de Día acogerá un homenaje dedicado a los vecinos mayores de 90 años. La música volverá a llenar la Plaza del Ayuntamiento entre las 21.00 y las 24.00 horas con la actuación de la orquesta Malibú.

Las celebraciones finalizarán el lunes con una jornada que comenzará a las 13.00 horas con una misa en recuerdo de los difuntos. Ya por la tarde, el frontón municipal acogerá desde las 18.00 horas una sesión de pelota a mano con enfrentamientos entre León y Zamora y un segundo partido con representación del País Vasco. Como broche final, la Plaza del Ayuntamiento será escenario a las 21.30 horas del XII Certamen de Flamenco, que contará con la participación del guitarrista Sergio Portales acompañado al cante por Aarón Salazar.