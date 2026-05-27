¿Pelotas de tenis en las sillas? La iniciativa de un AMPA de Benavente para ayudar a alumnos con TDAH y TEA

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio público de Las Eras de Benavente ha realizado la entrega de una dotación de materiales de integración sensorial destinados a favorecer el bienestar y la concentración del alumnado con TDAH y Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a la reducción de la sobreestimulación en el entorno escolar y facilitar herramientas que ayuden a mejorar la atención, la autorregulación y el confort en el aula.

Entre los materiales entregados destacan las pelotas de tenis donadas por Padel Indoor Benavente, que serán colocadas en las sillas para reducir el ruido generado por el movimiento del mobiliario, creando así un ambiente más tranquilo y favoreciendo la concentración del alumnado.

Pelotas de tenis entregadas al colegio. / .

Asimismo, se han entregado bandas elásticas para su colocación en las sillas del centro, un recurso que permite al alumnado mantener el movimiento controlado durante las clases, ayudando a mejorar la capacidad de atención y la regulación motora.

La dotación se completa con diversos fidgets sensoriales, diseñados para ayudar a regular el estrés y favorecer la autorregulación emocional de los estudiantes.

Desde el AMPA Las Eras se destaca la importancia de seguir trabajando por una escuela más inclusiva, sensible a las necesidades de todos los alumnos y comprometida con la mejora de su bienestar y desarrollo educativo.