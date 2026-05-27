Las Fiestas del Toro de Benavente amplían su mirada cultural

En la cuenta atrás para chupinazo de las Fiestas del Toro Enmaromado, Benavente prepara actividades culturales y lúdicas para los días previos y abrirá también una ventana a la historia y la memoria de una de sus celebraciones más emblemáticas. Más allá de los actos festivos y de las citas centrales del programa, este año el Ayuntamiento ha querido reforzar el aspecto cultural de una tradición profundamente arraigada a través de varias iniciativas que permitirán acercarse a su evolución y a quienes han contribuido a mantenerla viva.

La programación contará con dos espacios expositivos y un museo temporal que pondrán el foco en la historia, las imágenes y el patrimonio vinculado al festejo.

El Centro Cultural Soledad González acogerá desde el viernes 29 de mayo la exposición "69 años pintando nuestra historia", una recopilación de los carteles ganadores del concurso del Toro. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados abrirá de 9:30 a 14:00 horas. Un recorrido que permitirá observar la evolución gráfica y visual.

Carteles de la exposición en Casa Solita. / Eva Ponte

El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, que ha agradecido la colaboración de Venancio Valbuena, explica que la iniciativa busca seguir ampliando la programación y reforzar el ámbito cultural del festejo. En este sentido señala que "de cara al año que viene tenemos un aniversario de ese cartel que es tan protagonista de nuestras fiestas" de las que persigue impulsar su proyección. Además, destaca el trabajo de recopilación realizado para esta muestra al señalar que "vemos que hay un potencial", en referencia al valor patrimonial y documental que conserva la ciudad.

Exposición de carteles preparada ya en Casa Solita. / Eva Ponte

Junto a esta exposición también llegará el museo itinerante de la Federación Española de Toro con Cuerda, que compartirá espacio en la Casa Solita.

La apuesta cultural continuará además junto al Toril Municipal con la exposición "El Toro Enmaromado. Nuestra Fiesta" y la habilitación de un museo temporal centrado en la propia tradición benaventana. Allí se podrán encontrar imágenes aportadas por fotógrafos de la ciudad, documentos y elementos relacionados con el festejo, además de algunas piezas especialmente simbólicas como las cabezas naturalizadas de toros recientes que dejaron huella entre los aficionados, entre ellos el ejemplar de Vitorino del pasado año o el de Samuel Rodríguez, que alcanzó una gran repercusión en su participación en la exposición de Las Ventas.

Este espacio abrirá el viernes 29 de mayo de 20:00 a 21:00 horas y podrá visitarse hasta el sábado 6 de junio entre las 12:00 y las 14:00 horas.

Uno de los aspectos más emotivos de este nuevo espacio pretende poner el foco en las personas. El Ayuntamiento trabaja en un reconocimiento a quienes durante décadas mantuvieron viva la tradición de enmaromar al toro. Un trabajo de recopilación de nombres que busca rendir homenaje a generaciones enteras que hicieron posible la continuidad del festejo.

Lorenzo destaca precisamente ese valor colectivo al señalar que se trata de recordar "a todas esas personas que a lo largo de la historia han mantenido viva nuestra tradición enmaromando el toro", personas que, añade, han permitido que la celebración llegue hasta hoy.