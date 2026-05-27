"Por cada evento taurino previsto en el Toro, hay cuatro o cinco lúdicos, culturales o gastronómicos"

A las puertas ya de las Fiestas del Toro, hemos conocido que Benavente acoge la presentación del Circuito de Novilladas de Castilla y León el lunes del chupinazo.

Así es y no solo va a ser la presentación del circuito, sino que vuelven los toros a la Plaza de Toros de Benavente después de 15 años, ya que una de las eliminatorias también será en Benavente.

¿Está preparada la Plaza de Toros para ello?

Ahora estamos ultimando los preparativos para lo que son las fiestas, condiciones de seguridad, siempre se revisan todos los tableros de los asientos. Hay que garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento.

Ha conseguido tener la Semana Taurina tal y como obliga el reglamento y pendiente aún de esas modificaciones previstas en la normativa autonómica.

Es cierto que hemos aportado una serie de modificaciones al reglamento, pero aún está un borrador en el aire, no sabemos nada. Hoy por hoy la ciudad cuenta con la Semana Taurina, ya que nos obligan a tener siete días de festejos taurinos y cumplir con ellos y es por lo que venimos haciendo las capeas de lunes, el Grand Prix de la NTE, el martes y los encierros jueves y viernes, además de los toros tradicionales.

Hablando del toro, ha vuelto a optar por una ganadería de renombre, Cebada Gago. ¿Qué espera de "Glorificado"?

Están puestas todas nuestras esperanzas, toda mi ilusión en un animal que creemos que es algo que necesita Benavente, que tenga ese afamado prestigio, esa ganadería, y que luego el toro como tal, sea imponente en morfología, en su armadura de cuernos, y con unas características físicas, que veamos agilidad, destreza, que tenga toda su plenitud.

Había señalado el pasado año esa idea de facilitar más espacio al animal en la salida del toril, ¿en qué ha quedado esa idea?

Este año llegamos muy limitados de tiempo. Yo sí que veo que la gente en la salida se está echando mucho más encima y ahí sí que le hace un corte al animal. El año pasado se marcó una línea a la salida para intentar preservar ese espacio, pero no se respetó. En el toro del sábado vimos a la gente prácticamente en la puerta. Desde aquí, decir que hay que preservar el animal, que es un animal imponente, pero es delicado. Si no lo cuidamos entre todos, es difícil que podamos llegar a cumplir con nuestro rito, con nuestra tradición de que complete el recorrido y que lo pueda ver toda la ciudad.

¿Va a correr el toro este año?

No puedo por mis circunstancias personales de salud. Estoy cogiendo el alta médica ahora y la verdad es que no he podido estar como debería para correr el toro. Es lo que más me está pesando de ostentar este cargo de concejal. A la responsabilidad que tengo, le sumo mi falta de condiciones físicas.

Como experto corredor del toro, ¿cómo hay que estar preparado?

Se necesitan condiciones físicas y saber realmente hasta dónde está la medida de cada uno y es fundamental la preparación mental. Lo que hace diferente a nuestra tradición, con diferencia a otros festejos taurinos, es que cualquiera puede ser partícipe de esta tradición y de esta fiesta y puede ser protagonista, pero sí hay que saber en qué condiciones estamos cada uno y hasta dónde podemos llegar. Si es en una bocacalle, a lo largo de la maroma, en la punta o a media maroma. Todo el mundo suma, y la maroma es lo que nos une.

La apuesta de la Concejalía es llevar la fiesta a la calle, más allá de los eventos taurinos, y hacerlo durante el día. ¿Se ha conseguido?

La evolución del programa ha ido por ahí. Contar con actividades durante el día y todos los días para que todo aquel que quiera venir a participar tenga actos a los que acudir. El esfuerzo por dar un giro al programa está ahí. No sirve que me digan que solo hay toros, puesto que por cada evento taurino programado hay previstos cuatro o cinco de carácter lúdico, cultural, gastronómico. El verdadero trabajo es el de coordinar asociaciones, peñas, luego empresas privadas y esa zona gastronómica de foodtrucks, que viene a respaldar la maravillosa labor de la hostelería de Benavente que en estos días está masificada.

¿Qué le diría a la gente que no conoce las Fiestas del Toro de Benavente y se está pensando venir?

Le diría que todo aquel que nos da una oportunidad de conocernos y de vivir la fiesta, de estar y vibrar con nuestra música y con nuestro carácter acogedor, siempre acaba repitiendo. Como hemos dicho en un eslogan que hicimos Beatriz y yo para conseguir ese Congreso Nacional, Benavente vívelo como nunca, siéntelo para siempre. Es fundamental venir a conocer, a vivirlo desde dentro. Algo que tiene nuestra fiesta y nuestro carácter benaventano es que es acogedor, te hace sentir uno más y, sobre todo, ese miércoles a las siete y media agarrar la maroma te llena y te hace disfrutar con mayor pasión y con mayor honor.