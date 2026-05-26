La Justicia de Zamora echa el guante a los estafadores de 60.000 euros a Avícola Galocha

Un grupo de estafadores logró hacerse con un botín de 60.000 euros de Avícola Galocha tras hacerse pasar por un proveedor habitual que había cambiado el número de cuenta bancaria. El contable de la firma radicada en San Cristóbal de Entreviñas se percató del engaño cuando el proveedor real reclamó el pago de la factura que supuestamente debería estar ya abonada. Y de paso logró evitar un segundo intento de engaño con otro proveedor de la misma firma, IDM, que se frustró porque se pudo contactar a tiempo con la empresa, benaventana, y se evitó un pago similar.

Cinco personas se enfrentan a penas que van de los cuatro a los tres años de prisión según las peticiones de Fiscalía (que considera los hechos estafa y blanqueo de capitales) o la acusación particular de Avícola Galocha, que estima que hay estafa agravada, con multas de 12 meses a razón de 5 euros diarios. La acusación rebajó la pena para uno de los acusados, el supuesto cerebro de la operación, y la dejó en dos años de cárcel y nueve meses de multa a razón de seis euros diarios (1.620 euros) con el fin de evitar una nueva suspensión de la vista, que a se aplazó una vez el pasado noviembre, debido a que este imputado no se presentó, a pesar de que sí lo hizo su letrada.

Los hechos se remontan al año 2020. Avícola Galocha había comprado una maquinaria a Linco Food Systems, una firma que era un proveedor habitual. Poco después la firma benaventana recibe un correo de esta empresa en el que le indica que ha cambiado de cuenta y que los 60.000 euros de la factura los debía ingresar en el número que les indicaba. Mandó incluso un certificado de ING para corroborar que la cuenta indicada era de la misma empresa proveedora.

Todo marcha bien hasta que unos días más tarde Linco Food llama a Galocha para pedir que ingrese en dinero de la factura. La empresa zamorana revisa entonces por qué el dinero no ha llegado a su destino y descubre que el correo electrónico desde donde le llegó el aviso del cambio de cuenta había sido falsificado. De hecho era prácticamente el mismo de siempre, el de la administrativa de nombre Gema, pero acababa en .net en lugar de .com.

Las pesquisas

Denunciados los hechos a la Guardia Civil, la Benemérita descubre que el certificado de la cuenta bancaria es falso y que el verdadero titular de la cuenta es un tal Antonio H. L., de Barcelona. Tirando del hilo resulta que los 60.000 euros pasan de esta cuenta a otra del mismo banco, ING, y del mismo titular, y desde ahí se ha extraído 15.000 euros, y realizado tres transferencias por la misma cantidad a nombre de Dévora T.Q. la pareja de Antonio y otras dos personas José Luis G. R. y Mercedes O.I.

Todos ellos, personas con escasos recursos económicos, sacaron el dinero de las cuentas, abiertas en distintas entidades bancarias y aseguraron que se lo entregaron a Jordi V. que fue la persona quien les había pedido el favor a cambio, se supone, de una dádiva.

La Guardia Civil no pudo averiguar quién se encargó de hackear el correo electrónico, debido a que las gestiones realizadas ante el proveedor de los servicios, una empresa de Estados Unidos, no contestó a los requerimientos.

Según el relato de los acusados fue Antonio quien buscó ayuda en su barrio para encontrar un prestamista que le ayudara a solventar sus problemas económicos. Un conocido le habló de Jordi, con quien contactó y firmó un primer contrato de préstamo de 7.500 euros, pagadero a 120 meses sin intereses. Préstamo que, al parecer, no ha sido devuelto y que fue calificado como "un milagro" por el propio interesado.

Al poco tiempo Jordi, que se hacía pasar por un empresario con bastantes negocios, contacta con Antonio para pedirle otro favor, que reciba en su cuenta una transferencia de 60.000 euros a cambio de mil euros de compensación por las molestias. Efectivamente, unos meses después llegó la transferencia de Avícola Galocha sin que el banco avisara a la empresa de que la cuenta no se correspondía con el titular y sin que Antonio sospechara nada raro al recibir tanto dinero de una firma de la que no había oído hablar en la vida.

Cuatro acusados declararon por vídeo conferencia desde Barcelona; el quinto no se presentó. / José Luis Fernández / LZA

La trama de la estafa parece clara, aunque no se ha podido determinar el autor o autores de la falsificación del correo de la empresa, que tuvo que realizar alguien con amplios conocimientos informáticos, ya que fue capaz de clonar los distintivos de la empresa proveedora con bastante éxito y enterarse de que había una factura pendiente de pago.

Otra cosa es determinar la responsabilidad de cada cual. En principio Jordi sería el cerebro de la operación, aunque su implicación en el caso se basa solo en la declaración del resto de imputados que apenas le vieron la cara alguna vez y ni lo recuerdan: en algunas ocasiones recogió el dinero desde una moto y con casco.

Por otra parte, el resto de los implicados parece que actuaban como cooperadores necesarios, poniendo sus números de cuenta para facilitar la estafa, pero sin conocimientos ni infraestructura suficiente para engañar la firma zamorana.

Por cierto, Avícola Galocha ingresó de nuevo el dinero a su proveedor para pagar la maquinaria que le había servido, aunque todavía no ha recuperado el dinero estafado.

Incluso los estafadores intentaron a los pocos días una estafa similar a la misma empresa, Avícola Galocha, pero con otro proveedor, Ingeniería de Desarrollo y Montaje. Esta vez sí saltaron las alarmas, y la empresa pudo contactar con IDM con lo que se pudo evitar una segunda estafa.