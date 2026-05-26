Denuncian ante el Seprona el acopio de residuos y lodos en la antigua depuradora de Benavente

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil el acopio de residuos y lodos en los terrenos de la antigua depuradora, ubicados en el descansadero de la cañada y la Vía Pecuaria, donde en los últimos días se ha estado realizando el depósito de estos materiales en un recinto vallado y cerrado con candado.

IU subraya que la zona se encuentra vallada, por lo que el acceso únicamente puede producirse mediante autorización del propio Ayuntamiento. La formación afirma desconocer quién ha podido permitir la entrada al recinto y la realización del depósito de los residuos.

Según el Grupo Municipal, a la vista del tipo de materiales acumulados, el acopio podría proceder de la actuación municipal de limpieza del cauce del Caño de la Huerga en el tramo urbano comprendido entre la N‑525 y la A‑6, intervención solicitada por el Ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Duero por la acumulación de vegetación y residuos tras años sin limpieza.

Problemas de insalubridad

IU recuerda que, según la propia solicitud municipal, la intervención se justificaba por problemas de insalubridad, proliferación de plagas urbanas y riesgo de incendio durante los meses estivales, derivados de la falta de mantenimiento del cauce.

La formación insiste en que la gestión de estos residuos y lodos debe realizarse mediante su entrega a un gestor autorizado, ya que contienen sedimentos, materia orgánica en descomposición, vertidos residuales e incluso posibles restos industriales, lo que impide su derivación a la EDAR.

Restos acumulados en la denominada antigua depuradora. / J. A. G.

IU recalca que estos materiales deben ser tratados adecuadamente debido a la presencia de contaminantes, patógenos e hidrocarburos, y que su retirada, transporte y tratamiento están regulados por la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que exige la trazabilidad completa del residuo desde su origen hasta su destino final.

El comunicado señala que los lodos deben ser caracterizados para determinar su naturaleza y posteriormente valorizados, ya sea mediante destino agrícola, compostaje o eliminación, siempre bajo la gestión de un operador autorizado.

Para Izquierda Unida, la extracción y depósito de estos materiales en la zona descrita constituye un vertido ilegal y un riesgo medioambiental, ya que no pueden ser acopiados sin autorización expresa. La formación afirma desconocer si existe dicho permiso y exige que quede constancia documental del destino final de los residuos, firmada por el gestor autorizado.

Por todo ello, IU solicita que se determinen las responsabilidades y se adopten las actuaciones oportunas para esclarecer lo sucedido y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.