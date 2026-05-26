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Abraveses revive siete años después el regreso de la Virgen de las Encinas a su ermita

Aurelio Furones, de 101 años, vuelve a subir a la venerada imagen a su trono

Así fue el regreso de la Virgen de las Encinas de Abraveses a su ermita tras siete años de espera

Así fue el regreso de la Virgen de las Encinas de Abraveses a su ermita tras siete años de espera

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Así fue el regreso de la Virgen de las Encinas a su ermita tras siete años de espera / Eva Ponte

Eva Ponte

La Virgen de las Encinas ha vuelto a reunir en Abraveses de Tera una de esas escenas que trascienden lo puramente festivo. Este primer lunes después de Pentecostés estaba marcado en el calendario para devolver a la patrona a su ermita, después de nueve días de celebraciones religiosas en la iglesia parroquial, donde cada jornada se celebraron misas al mediodía y el Rosario por la tarde.

En horario vespertino se fueron congregando vecinos y visitantes en el templo parroquial. La imagen, situada en su trono, aparecía engalanada y rodeada de flores. Tras el Rosario y el solemne canto de la Salve, la comitiva inició la salida de la iglesia en una de las estampas más esperadas de la jornada.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses. / Eva Ponte

Abriendo el recorrido marchaban los dos tradicionales ramos leoneses, símbolo de la juventud del pueblo. Tampoco faltaron las autoridades en una cita señalada para Abraveses y todo el entorno. La Diputación de Zamora estuvo representada por su presidente Javier Faúndez junto a los diputados de zona Atilana Martínez y Emilio Fernández, mientras que Carlos Martín y Venerando Villarejo acudieron como alcaldes de Micereces y Abraveses.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses. / Eva Ponte

Desde la misma puerta del templo comenzaron las peticiones para portar a la Virgen. Entre los primeros en hacerlo estuvo Aurelio Furones, vecino centenario de la localidad con 101 años, aunque entonces pocos imaginaban que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la jornada. Durante el recorrido fueron numerosas las familias que se sucedieron para llevar la imagen y aportar sus donativos al mantenimiento de una celebración cargada de sentimiento.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses. / Eva Ponte

La procesión avanzó lentamente, acompañada por la música interpretada por un grupo formado por Iván Alfonso, de Fole Feroz; Miriam Chamorro, de Santibáñez de Vidriales; Clara Colinas, de Fuente Encalada; y los hermanos César y Raúl, de Quiruelas.

Ni siquiera el intenso calor de la tarde impidió que cientos de personas acompañaran a la patrona en un recorrido cercano a los dos kilómetros entre campos y árboles vestidos con el verdor propio de la primavera. El sonido de la campana de la ermita anunciaba que el final del camino estaba cerca, aunque también aumentaba el deseo entre muchos asistentes de poder cargar la imagen antes de llegar al destino.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses. / Eva Ponte

Al pie de la última cuesta apareció el pendón azul de la Virgen de las Encinas seguido por los ramos leoneses y los garroteros con cetros, encabezados por la mayordoma de este año, que acompañaba la imagen con especial devoción.

Tras rodear la ermita, la Virgen quedó situada frente al templo, donde el grupo de bailes regionales “Escuela de Bailes Maragatos Las Malvinas” le dedicó la tradicional jota de la Virgen de las Encinas. Pero todavía quedaba por llegar uno de los momentos más esperados de esta celebración que se repite cada siete años: la subida al trono.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses. / Eva Ponte

Las pujas comenzaron con mil euros y durante varios minutos distintos vecinos fueron elevando las cantidades. Finalmente, Aurelio Furones alcanzó los 4.000 euros y volvió a conseguir algo que ya había logrado en otras ocasiones: subir a la Virgen a su trono. Entre aplausos, acompañado por su familia y arropado por vecinos y autoridades, el centenario de Abraveses volvía a cumplir un deseo muy especial.

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La música regresó después a los alrededores de la ermita mientras vecinos de Abraveses y de otros pueblos del Valle del Tera compartían baile y encuentro. Poco a poco el camino de vuelta al pueblo fue devolviendo la calma a una jornada que deja recuerdos difíciles de olvidar.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses.

Romería de la Virgen de las Encinas de Abraveses. / Eva Ponte

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