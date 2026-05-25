Los niños de Benavente aprenden a mirar el eclipse más esperado del siglo: así son los talleres que recorren los colegios

“Ni vuestros tataranietos volverán a verlo aquí”. Con estas palabras transmitía la responsable del taller escolar la importancia del eclipse solar previsto para este año y que podrá verse en Benavente de un modo especial. El Colegio San Vicente de Paúl ha sido el primero en acoger los talleres de Astronomía organizados por el Ayuntamiento de Benavente para acercar a los escolares el eclipse solar total que podrá observarse el próximo 12 de agosto y que convertirá a la ciudad en uno de los puntos privilegiados para contemplar este fenómeno astronómico.

La actividad, dirigida a alumnos de cuarto de Primaria y coordinada con todos los centros educativos del municipio, busca que los niños comprendan qué ocurrirá ese día y aprendan también a observar el eclipse de forma segura.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, destacó durante la iniciativa que el 12 de agosto “es una fecha muy importante, un hito que tenemos marcado en el calendario” y recordó que Benavente “se convertirá en el centro de la Astronomía incluso a nivel nacional y mundial porque va a atraer a muchísima gente que va a venir a visitarnos”.

Asensio insistió además en la importancia de utilizar protección adecuada para contemplar el eclipse y señaló que “tienen que ser con unas gafas homologadas especiales y específicas”, recordando que desde distintas administraciones sanitarias se ha trasladado la necesidad de utilizar únicamente material certificado. Las gafas homologadas ya están disponibles en la Oficina de Turismo de Benavente.

Taller de Astronomía en el Colegio San Vicente de Paúl. / E. P.

Por su parte, la concejala de Educación y Cultura, Mercedes Benítez, explicó que el objetivo es que los alumnos “tengan unas nociones básicas de los fenómenos astronómicos y que el día 12 de agosto, cuando ocurra el eclipse, puedan entenderlo mejor”. La edil destacó el carácter “lúdico-pedagógico” de unos talleres que fomentan “el pensamiento científico” a través de la experimentación y la participación directa de los escolares.

La responsable de la actividad, Isabel Álvarez, de la empresa Cuentitis Aguda, trasladó a los alumnos la magnitud del acontecimiento que vivirá Benavente este verano. “Vamos a tener un fenómeno espectacular, porque se va a hacer de noche en pleno día, y además único, porque es una cosa que sucede en el mismo punto de la Tierra cada 300 años o más”, explicó a los escolares.

Contenido del taller

Durante el taller, los niños descubren qué es un eclipse solar y lunar, las fases de la luna y cómo influye el movimiento de los astros. También realizan pequeñas simulaciones y experimentos con materiales sencillos para comprender mejor estos fenómenos. Entre las actividades, incluso se aborda el terraplanismo para explicar, mediante ejemplos históricos y demostraciones prácticas, cómo se sabe que la Tierra es redonda.

Isabel Álvarez señaló que el aprendizaje práctico resulta fundamental para captar la atención de los alumnos y conseguir “un aprendizaje más significativo”. Además, los escolares conocen curiosidades relacionadas con la cara oculta de la luna y las misiones Artemis vinculadas a la exploración espacial.

Taller de Astronomía en el Colegio San Vicente de Paúl. / E. P.

Desde el Ayuntamiento avanzaron también que la programación cultural del verano incluirá actividades relacionadas con el eclipse, aunque no se celebrarán el mismo 12 de agosto debido a la gran afluencia de visitantes prevista para esa jornada. Según explicó Mercedes Benítez, propuestas como los lunes infantiles, los miércoles musicales o las actividades de fin de verano incorporarán referencias a este acontecimiento astronómico histórico.