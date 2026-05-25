Benavente tramita 178 sanciones por infracciones a ordenanzas y cerca de 6.300 denuncias de Tráfico en 2025

El Ayuntamiento de Benavente ha tramitado 178 expedientes sancionadores con motivo de infracciones a las Ordenanzas Municipales tales como ordenanza cívica, ordenanza de vados, de venta ambulante, de animales de compañía o veladores, según los datos informados por la Concejalía de Seguridad Ciudadana correspondientes al ejercicio 2025.

Entre las expedientes más numerosos se encuentran a las infracciones de la Ordenanza Cívica cometidas por causar molestias a los vecinos, falta de respeto a la autoridad y la falta de limpieza de solares. El importe ingresado por estas infracciones asciende a 10.978,32 euros mientras que se encuentran pendiente de cobro 9.451,25 euros.

Además, la Subdelegación de Gobierno ha tramitado 7 denuncias por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Dos de ellas por portar o exhibir armas prohibidas, tres por desobediencia o resistencia a la autoridad, una más por consumo o tenencia ilícita de drogas y otra denuncia por dejar suelto un animal y tenerlo en condiciones que ponen en peligro su vida.

En lo que llevamos de año, el Ayuntamiento de Benavente ha tramitado 19 expedientes sancionadores por infracciones a la Ordenanza Cívica Municipal, entre las que destacan nueve denuncias por falta de respeto a la autoridad y siete más por molestias a los vecinos.

Cerca de 6.300 denuncias en materia de Tráfico

Si ponemos el foco en los expedientes sancionadores relativas a materia de Tráfico durante el ejercicio 2025, estos ascienden a 6.294, incluidas las denuncias formuladas por incumplimiento a la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, ordenanza reguladora del control de acceso a zonas peatonales y la ordenanza reguladora del servicio de la O.R.A.

Las denuncias ingresadas ascienden a 3.861 y el importe de las mismas asciende a 226.657,78 euros, mientras que las sanciones pendiente de cobro son 1.795 que ascienden a la cantidad de 207.078,88 euros.

Entre los días 13 y 19 de abril, la Policía Local de Benavente ha participado en la Campaña especial de vigilancia y control de velocidad de la Dirección General de Tráfico. Los resultados obtenidos de esta campaña arrojan un total de 719 controles y se han formulado 28 denuncias.

Protección Civil , 40 servicios y Bomberos, 120

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente ha realizado un total de 40 servicios entre los días 18 de marzo y 20 de mayo de 2026. 35 de los 40 servicios se han realizado en la ciudad de Benavente mientras que la actividad principal ha sido la prestación de servicios en actividades deportivas (22).

En el mismo periodo de tiempo, los bomberos del Parque de Bomberos de Benavente han realizado 120 servicios, de los cuales, 64 se han realizado en Benavente y 56 en otras localidades. Destacan 49 servicios en incendios medioambientales, 11 en limpiezas viarias o 9 en saneamiento de estructuras.